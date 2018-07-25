В Москве представили проект «выделенок» в аэропорты

«Выделенки» на французских дорогах позволяют пассажирам такси еще до выезда из Парижа узнать точное время прибытия в аэропорт. Полосы работают в таком режиме по будням с 6:30 до 22:00, в остальное время туда могут выезжать и обычные автолюбители.

Начали этот проект как эксперимент, но постепенно он доказал экономическую эффективность. Не исключено, что парижский опыт теперь может перенять и Москва . Собственно, для этого мэрия регулярно и проводит такие форумы. В этом году в Центр международной торговли на Красной Пресне пригласили 18 самых именитых экспертов в области такси, беспилотников и каршеринга. «Все предложения и инициативы, проработанные в процессе дискуссий, обязательно будут рассмотрены и лягут в основу будущих решений столичного правительства », — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

"Выделенок" в аэропорт в Москве пока нет, но в центре города власти продолжают расширять сеть выделенных полос. Недавно разметили спецполосы в Солянском проезде, на Солянке, Волхонке, Баррикадной, Николоямской, Верхней и Нижней Радищевской улицах. Приоритет на них получат автобусы 17 маршрутов, которыми каждый день пользуются более 150 тысяч горожан.

По прогнозам Максима Ликсутова, общественный транспорт по этим улицам будет ходить в полтора раза быстрее. Пассажиры смогут сэкономить до 15 минут. В ближайшие два года в Москве появится еще 42 километра «выделенок». Сейчас их общая протяженность — 289 километров.

До конца года на выделенные полосы в Москве пустят социальные автобусы, которые по заказу перевозят инвалидов, ветеранов, пенсионеров

И уже этой зимой на выделенные полосы в Москве пустят еще один вид транспорта — социальные автобусы. Такой срок на заседании совета обозначил замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Дмитрий Пронин

"РГ" уже писала о недавних изменениях федерального законодательства, которые позволили властям ряда регионов самим решать, какой вид транспорта пускать или не пускать на «выделенки». В числе прочих городов такие полномочия получила и Москва. Сейчас по «выделенкам» в столице могут ездить рейсовые городские и школьные автобусы, а также лицензированные такси. А до конца года такая возможность появится и у социальных автобусов: машин, которые по заказу перевозят инвалидов, ветеранов, пенсионеров. Ожидается, что они смогут выезжать на столичные «выделенки» с 21 декабря.

Власти Москвы также подтвердили ранее озвученные планы заменить весь бензиновый общественный транспорт на электрический. Ликсутов вчера обозначил примерный срок — 2030 год. Переход на электробусы будет постепенным. С этого года город будет покупать по 300 электробусов в год, первые выйдут на маршрут в ближайшем сентябре. А через 7-8 лет власти Москвы полностью откажутся от закупок бензиновых автобусов.