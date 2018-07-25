Ещё
В Москве представили проект «выделенок» в аэропорты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве представили проект «выделенок» в аэропорты 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
«Выделенки» на французских дорогах позволяют пассажирам такси еще до выезда из Парижа узнать точное время прибытия в аэропорт. Полосы работают в таком режиме по будням с 6:30 до 22:00, в остальное время туда могут выезжать и обычные автолюбители.
Начали этот проект как эксперимент, но постепенно он доказал экономическую эффективность. Не исключено, что парижский опыт теперь может перенять и Москва. Собственно, для этого мэрия регулярно и проводит такие форумы. В этом году в Центр международной торговли на Красной Пресне пригласили 18 самых именитых экспертов в области такси, беспилотников и каршеринга. «Все предложения и инициативы, проработанные в процессе дискуссий, обязательно будут рассмотрены и лягут в основу будущих решений столичного правительства», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"Выделенок" в аэропорт в Москве пока нет, но в центре города власти продолжают расширять сеть выделенных полос. Недавно разметили спецполосы в Солянском проезде, на Солянке, Волхонке, Баррикадной, Николоямской, Верхней и Нижней Радищевской улицах. Приоритет на них получат автобусы 17 маршрутов, которыми каждый день пользуются более 150 тысяч горожан.
По прогнозам Максима Ликсутова, общественный транспорт по этим улицам будет ходить в полтора раза быстрее. Пассажиры смогут сэкономить до 15 минут. В ближайшие два года в Москве появится еще 42 километра «выделенок». Сейчас их общая протяженность — 289 километров.
До конца года на выделенные полосы в Москве пустят социальные автобусы, которые по заказу перевозят инвалидов, ветеранов, пенсионеров
И уже этой зимой на выделенные полосы в Москве пустят еще один вид транспорта — социальные автобусы. Такой срок на заседании совета обозначил замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Дмитрий Пронин.
"РГ" уже писала о недавних изменениях федерального законодательства, которые позволили властям ряда регионов самим решать, какой вид транспорта пускать или не пускать на «выделенки». В числе прочих городов такие полномочия получила и Москва. Сейчас по «выделенкам» в столице могут ездить рейсовые городские и школьные автобусы, а также лицензированные такси. А до конца года такая возможность появится и у социальных автобусов: машин, которые по заказу перевозят инвалидов, ветеранов, пенсионеров. Ожидается, что они смогут выезжать на столичные «выделенки» с 21 декабря.
Власти Москвы также подтвердили ранее озвученные планы заменить весь бензиновый общественный транспорт на электрический. Ликсутов вчера обозначил примерный срок — 2030 год. Переход на электробусы будет постепенным. С этого года город будет покупать по 300 электробусов в год, первые выйдут на маршрут в ближайшем сентябре. А через 7-8 лет власти Москвы полностью откажутся от закупок бензиновых автобусов.
Российская Газета: последние новости
"Почта России" поднимет зарплаты сотрудникам Госдума в первом чтении приняла запрет на возврат продуктов поставщику Черную речку в Петербурге решили превратить в зону отдыха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня8
Заявление Лолиты грозит международным скандалом364
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Крымский мост начал отделяться от Крыма748
Украина нашла еще один способ наказать Крым149
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение