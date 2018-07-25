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Адвокат уверен, что Бутина докажет свою невиновность
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В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип

Адвокат уверен, что Бутина докажет свою невиновность 

РИА Новости 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Защита уверена, что российская гражданка Мария Бутина докажет свою невиновность по предъявляемым ей в США обвинениям, заявил адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
"Мы уверены, что в результате этого процесса госпожа Бутина будет оправдана, и все поймут, в чем заключается правда", — сказал Дрисколл.
Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности «международные отношения».
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