В Ставрополе первоочередные проекты благоустройства в 2019 году выбирали 10 тыс. жителей

ПЯТИГОРСК , 25 июля. / ТАСС /. Более 10 тыс. жителей Ставрополя приняли участие в онлайн-голосовании по первоочередным проектам благоустройства в 2019 году, сообщает в среду пресс-служба мэрии города.

"На сайте администрации подведены итоги онлайн-голосования за самые актуальные для краевого центра проекты благоустройства в рамках программы поддержки местных инициатив в 2019 году. Всего получено свыше 10 тысяч голосов, из них 8 тыс. разделили между собой проекты-лидеры", — сообщает пресс-служба.

Из 30 представленных идей выбраны 10 лучших. Среди них благоустройство Сквера Десантников по ул. Серова, сквера и пешеходных зон в районе ТЦ «Космос», создание зоны отдыха по проспекту Юности, ремонт помещения раздевалок ДЮСШ по футболу. Срочно нужно ремонтировать дороги, в том числе по ул. Загорской, Заветной, Ляпидевского, а также по улицам Марьинская, Алмазная, Доваторцев, Лазурный, Бирюзовая, и еще — по улице Чехова. Много горожан высказалось за обустройство пешеходной аллеи по улице Доваторцев, благоустройство 204 квартала (район ул. Чехова, 200) и создание пешеходных троп с покрытием от ул. Дзержинского до Комсомольского озера.

"Теперь проекты будут теперь обсуждаться в микрорайонах, на собраниях граждан. По условиям программы, Ставрополь должен заявить на следующий год пять проектов, которые будут реализованы за счет краевой субсидии при софинансировании из городского бюджета и за счет пожертвований населения и организаций", — сообщает пресс-служба.