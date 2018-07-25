Ещё
В Ставрополе первоочередные проекты благоустройства в 2019 году выбирали 10 тыс. жителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип

В Ставрополе первоочередные проекты благоустройства в 2019 году выбирали 10 тыс. жителей 

ТАСС 2 часа назад
ПЯТИГОРСК, 25 июля. /ТАСС/. Более 10 тыс. жителей Ставрополя приняли участие в онлайн-голосовании по первоочередным проектам благоустройства в 2019 году, сообщает в среду пресс-служба мэрии города.
"На сайте администрации подведены итоги онлайн-голосования за самые актуальные для краевого центра проекты благоустройства в рамках программы поддержки местных инициатив в 2019 году. Всего получено свыше 10 тысяч голосов, из них 8 тыс. разделили между собой проекты-лидеры", — сообщает пресс-служба.
Из 30 представленных идей выбраны 10 лучших. Среди них благоустройство Сквера Десантников по ул. Серова, сквера и пешеходных зон в районе ТЦ «Космос», создание зоны отдыха по проспекту Юности, ремонт помещения раздевалок ДЮСШ по футболу. Срочно нужно ремонтировать дороги, в том числе по ул. Загорской, Заветной, Ляпидевского, а также по улицам Марьинская, Алмазная, Доваторцев, Лазурный, Бирюзовая, и еще — по улице Чехова. Много горожан высказалось за обустройство пешеходной аллеи по улице Доваторцев, благоустройство 204 квартала (район ул. Чехова, 200) и создание пешеходных троп с покрытием от ул. Дзержинского до Комсомольского озера.
"Теперь проекты будут теперь обсуждаться в микрорайонах, на собраниях граждан. По условиям программы, Ставрополь должен заявить на следующий год пять проектов, которые будут реализованы за счет краевой субсидии при софинансировании из городского бюджета и за счет пожертвований населения и организаций", — сообщает пресс-служба.
ТАСС: последние новости
Законопроект о свободном выборе дня регистрации брака прошел второе чтение в Госдуме Директор аналитического центра ОРКК увольняется с начала августа Источник: защита сотрудника ЦНИИмаш Кудрявцева обжаловала его арест
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня8
Заявление Лолиты грозит международным скандалом364
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Крымский мост начал отделяться от Крыма748
Украина нашла еще один способ наказать Крым149
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение