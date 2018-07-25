Ещё
Отряды «Мособлпожспаса» продемонстрируют мастерство ведения поисковых работ в условиях ЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отряды «Мособлпожспаса» продемонстрируют мастерство ведения поисковых работ в условиях ЧС 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
Соревнования по пятиборью спасателей поисково-спасательных формирований ГКУ МО «Мособлпожспас» пройдут в Ногинском спасательном центре МЧС России, старт соревнований — 29 июля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.
В соревнованиях примут участие команды 29 поисково-спасательных отрядов ГКУ МО «Мособлпожспас».
«В целях проверки готовности спасателей к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, выработки новых приемов и методов ведения спасательных работ, с 29 июля по 3 августа на тренировочном полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России пройдут соревнования по пятиборью спасателей среди поисково-спасательных формирований противопожарно-спасательной службы Московской области», — говорится в сообщении.
Спасатели продемонстрируют мастерство ведения поисково-спасательных работ в условиях природной среды, техногенных ЧС и на акватории, а также выполнят ряд нормативов по физической подготовке. Главная задача — найти пострадавших, при необходимости оказать им первую помощь, деблокировать их и передать медикам скорой помощи.
На первом этапе «Поисково-спасательные работы в условиях природной среды» спасателям предстоит ориентирование на местности по GPS-навигатору, извлечь пострадавшего из каньона при помощи альпинистского снаряжения. Оборудование и прохождение вместе с пострадавшим навесной переправы (через реку), переход реки вброд, спасение парашютиста с дерева и так далее.
На втором этапе «Поисково-спасательные работы в условиях техногенных ЧС» командам предстоит работать в пострадавшем от обрушения здании — снимать людей и животных с крыши, извлекать из колодца, деблокировать из-под бетонной плиты. Работать при утечке аварийно-химически опасных веществ, ликвидировать последствия дорожно-транспортного происшествия.
На третьем этапе «Поисково-спасательные работы на акватории» команды продемонстрируют умение управлять плавательным средством и спасать людей с поверхности и из-под воды.
Все шесть соревновательных дней участники будут жить на территории спасательного центра в автономных условиях. Умение каждой из команд оборудовать лагерь и обустроить быт в зоне условной ЧС также будет оцениваться судейской бригадой.
Открытие соревнований состоится 29 июля в 10:00. В этот же день пройдет конкурс на лучшую организацию полевого лагеря. А 30 и 31 июля, 1 и 2 августа спасатели будут работать на «природном», «техногенном» этапах и на акватории. Это самые зрелищные этапы из всех видов соревновательной программы. Начало соревнований в 8:00 ежедневно. Третьего августа ранним утром кросс 3 километра, после чего состоится торжественное закрытие соревнований.
РИАМО: последние новости
Первые белые и лисички: где пошли грибы в Подмосковье летом 2018 Директор аналитического центра «Роскосмоса» подал заявление об отставке Инструктаж по перекодировке карт льготников Подмосковья провели для кассиров ж/д станций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину106
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след187
Крымский мост начал отделяться от Крыма599
Россиян спасут от увольнений80
Заявление Лолиты грозит международным скандалом306
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение