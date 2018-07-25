Вырубка рощи ради парковки в Костроме оказалась законной

Костромская общественность негодует из-за вырубки деревьев в Черноречье у дома №25 и на проспекте Мира через дорогу от магазина «Эльдорадо» . Борцы за зеленый город считают, что под видом благоустройства кто-то для своих целей уничтожает насаждения. Мы решили разобраться, как все обстоит на самом деле, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Благоустройство на этих территориях, и в самом деле, проходит. Вырубка официальна, разрешения выданы. И не кому-нибудь, а жильцам домов, на чьей территории росли деревья. Это осознанное решение людей, которые имеют право распоряжаться землей, входящей в общедомовую собственность.

Например, в Черноречье, 25 жители заявились на участие в программе благоустройства дворовых территорий. Они хотели расширить проезд, организовать парковку и установить детское оборудование. Но вся территория дома оказалась занята деревьями. Жильцы провели общее собрание и большинством голосов выступили за вырубку. Теперь на этом месте будет их парковка.

Важно отметить, что в договоре благоустройства прописана компенсационная посадка. То есть жильцы посадят столько же деревьев, сколько было вырублено, но в другом месте.

Точно такая же ситуация с голубыми елями на проспекте Мира. По этому поводу негодовали костромичи в социальных сетях. Здесь инициатором выступил один из жильцов дома, на территории которого они росли. Он тоже организовал общедомовое собрание, и решение было принято в пользу вырубки. В скором времени молодые голубые ели будут посажены взамен срубленных.

Люди предоставили проекты благоустройства. Оснований для отказа не было, — пояснили в городской администрации.