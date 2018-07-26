Российские саперы, участвующие в конкурсе «Безопасный маршрут», провели тренировку в условиях песчаной бури

Соревнования на территории Китая пройдут с 29 июля по 11 августа. В состав команды России входит около 30 военнослужащих.

Сегодня на полигоне Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая) прошла тренировка российской команды, принимающей участие в конкурсе «Безопасный маршрут». В самом её начале разразилась песчаная буря. В условиях ограниченной видимости экипажи успешно преодолели трассу.

Саперы, вооружившись миноискателями, искали противотанковые мины, обезвреживали растяжки специальными «кошками» –— и все это в китайской пустыне под шквальный ветер, который порой достигал 30 метров в секунду.

В состав российской команды входит около 30 военнослужащих.