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Российские саперы, участвующие в конкурсе «Безопасный маршрут», провели тренировку в условиях песчаной бури
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Российские саперы, участвующие в конкурсе «Безопасный маршрут», провели тренировку в условиях песчаной бури 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования на территории Китая пройдут с 29 июля по 11 августа. В состав команды России входит около 30 военнослужащих.
Сегодня на полигоне Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая) прошла тренировка российской команды, принимающей участие в конкурсе «Безопасный маршрут». В самом её начале разразилась песчаная буря. В условиях ограниченной видимости экипажи успешно преодолели трассу.
Саперы, вооружившись миноискателями, искали противотанковые мины, обезвреживали растяжки специальными «кошками» –— и все это в китайской пустыне под шквальный ветер, который порой достигал 30 метров в секунду.
В состав российской команды входит около 30 военнослужащих.
Соревнования на территории Китая пройдут с 29 июля по 11 августа. В этом году в конкурсе «Безопасный маршрут» примут участие военнослужащие из Китая, России, Узбекистана.
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