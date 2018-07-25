Российские саперы на конкурсе «Безопасный маршрут» экипированы в новейший комплект разминирования ОВР-2-02

Комплект имеет улучшенные защитные характеристики, системы аудиосвязи и охлаждения, а также средства защиты органов слуха.

Сегодня на полигоне Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая ) прошла очередная тренировка российской команды-участницы международного конкурса «Безопасный маршрут».

«Говорить о прохождении маршрута в целом еще пока немного рано, в настоящее время отрабатываем действия поэтапно, — отметил присутствующий на тренировке судья от российской команды полковник Владислав Верясов. — На дистанции будущей эстафеты отдельно занимаются саперы, расчеты тяжелого механизированного моста, отдельно выполняют задачи экипажи инженерных машин разграждения».

В ходе тренировки инженерно-разведывательный дозор провел разведку брода, уничтожил противопехотные мины, обследовал местность на наличие минно-взрывных заграждений. Российские саперы были экипированы в новейший общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02, который в этом году планируется к принятию на снабжение. Комплект имеет улучшенные защитные характеристики, системы аудиосвязи и охлаждения, а также средства защиты органов слуха.

В состав российской делегации на международном конкурсе «Безопасный маршрут» входят около 30 военнослужащих.