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Российские саперы на конкурсе «Безопасный маршрут» экипированы в новейший комплект разминирования ОВР-2-02
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Российские саперы на конкурсе «Безопасный маршрут» экипированы в новейший комплект разминирования ОВР-2-02 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Комплект имеет улучшенные защитные характеристики, системы аудиосвязи и охлаждения, а также средства защиты органов слуха.
Сегодня на полигоне Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая) прошла очередная тренировка российской команды-участницы международного конкурса «Безопасный маршрут».
«Говорить о прохождении маршрута в целом еще пока немного рано, в настоящее время отрабатываем действия поэтапно, — отметил присутствующий на тренировке судья от российской команды полковник Владислав Верясов. — На дистанции будущей эстафеты отдельно занимаются саперы, расчеты тяжелого механизированного моста, отдельно выполняют задачи экипажи инженерных машин разграждения».
В ходе тренировки инженерно-разведывательный дозор провел разведку брода, уничтожил противопехотные мины, обследовал местность на наличие минно-взрывных заграждений. Российские саперы были экипированы в новейший общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02, который в этом году планируется к принятию на снабжение. Комплект имеет улучшенные защитные характеристики, системы аудиосвязи и охлаждения, а также средства защиты органов слуха.
В состав российской делегации на международном конкурсе «Безопасный маршрут» входят около 30 военнослужащих.
Армейские международные игры на территории Китая будут проводиться с 29 июля по 11 августа. В этом году в конкурсе «Безопасный маршрут» примут команды Китай, Россия, Узбекистан. В состав российской делегации входят около 30 военнослужащих.
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