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Анонсирована VR-версия Hellblade для PC
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Анонсирована VR-версия Hellblade для PC 

Игромания.ру 28 минут назад
Фото: Игромания.ру
Ninja Theory сделала неожиданный анонс — уже 31 июля на PC появится VR-версия Hellblade. При этом она будет абсолютно бесплатной для всех обладателей оригинала в Steam.
Разработчики решили не брать дополнительную плату, так как изначально делали VR-версию из любопытства, ради эксперимента. В процессе Ninja Theory пришлось пойти на массу компромиссов в графическом плане, а также настроить передвижение героини и камеру таким образом, чтобы никто не чувствовал головокружения или тошноты. Спустя два года работа над VR-версией наконец-то завершена.
Hellblade VR Edition содержит полное приключение, доступное в оригинале, и несколько бонусных экспериментальных режимов, о которых Ninja Theory пока умалчивает.
Но придётся приготовить серьёзный персональный компьютер, так как видеокарта GTX 1080 — минимальное требование.
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