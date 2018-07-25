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Дворец детского творчества спрячут от курганцев за железный забор
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Дворец детского творчества спрячут от курганцев за железный забор 

Уральский меридиан 28 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Об огораживании объекта культурного наследия, Дворца детского (юношеского) творчества в Кургане, шла речь во время очередного рабочего совещания, которое провел на объекте первый заместитель Руководителя Администрации города Андрей Жижин.
В здании продолжается капитальный ремонт. Сумма контракта более 41 миллиона рублей. На сегодняшний день освоена четвертая часть, около 10 миллионов рублей. На текущий день практически завершены в черновом варианте внутренние отделочные работы в подвальных помещениях, на первом и втором этажах. в здании выполнены электромонтажные работы. В ближайшее время бригады рабочих займутся устройством систем водоснабжения, водоотведения и отопления. Во Дворце планируется установить специальный подъемник для маломобильных групп граждан.
— Задача — до Дня города завершить отделочные работы на трех сторонах фасада здания Дворца детского (юношеского) творчества со стороны Центральной площади, кафе «Ностальжи» и улицы Володарского. Помимо этого, согласно проекту необходимо установить металлическое ограждение. Во время праздничных мероприятий жители и гости города не должны иметь доступ на строительную площадку, — отметил Андрей Жижин.
Директор МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Чудаков, как сообщает пресс-служба Администрации города, выполняющий функции заказчика, должен будет проследить за выполнением поставленных задач.
Фото превью: Александр Аникин © ИА «Уральский меридиан»
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