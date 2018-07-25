В Минтрансе оценили степень готовности трассы «Таврида»

Симферополем и На данный момент общая готовность трассы «Таврида» в Крыму , которая соединит Керчь Севастополем , составляет 35 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

«На первой очереди строительства от Керчи до Симферополя (190 км) уложено почти 100 км асфальтобетона в 2-полосном исполнении. На второй очереди строительства от Керчи до Севастополя — более 40 км в 2-полосном исполнении», — рассказали в ведомстве.

Минтрансе добавили, что укладка асфальтобетона на трассе на сегодняшний день ведется в два слоя, а третий будет нанесен в 2020 году, перед вводом объекта в эксплуатацию.

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