«КамАЗ» остро нуждается в специалистах старшего возраста

Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин заявил, что возглавляемое им предприятие остро нуждается в опытных специалистах старшего поколения. При этом речь идет не только о грамотных управленцах, но и о людях рабочих профессий.

«Профессионалы в возрасте действительно востребованы — и в целом в экономике, и на нашем предприятии в частности», — отметил Когогин в беседе с корреспондентом газеты «Взгляд»

По словам главы «КамАЗа», в рабочих профессиях огромную роль играет наставничество, поскольку приходящие на производство молодые люди как никогда «нуждаются в старших товарищах, которые на практике покажут им — что и как надо делать».

К тому же, к сожалению, молодых рабочих просто не хватает. Их и в принципе мало. И на предприятия, в реальный сектор экономики они не спешат. Поэтому от опытных рабочих (а это обычно люди в возрасте) никто и не думает избавляться, — отметил Сергей Коготин.

Руководство ПАО «КамАЗ», добавил Коготин, прилагает массу усилий, чтобы сотрудники старшего возраста как можно дольше оставались в хорошей физической форме. На предприятии существует целая система социальных льгот, в том числе выдаются путевки путевки на санаторно-курортное лечение. Кроме того, работники имеют обширную программу скидок и бонусов.

«Мы, с одной стороны, должны и будем с пониманием относиться к возрастным особенностям таких работников, а с другой стороны — прилагать максимум усилий для поддержания на высоком уровне их здоровья и социального самочувствия. А для молодых сотрудников у нас существует целая программа «Управление талантами» — поиск и продвижение персонала с высоким потенциалом», — сказал Когогин.

Напомним, что в 2019 году россияне, вероятно, столкнутся с постепенным повышением пенсионного возраста. В конечном итоге возраст выхода на пенсию может составить 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.