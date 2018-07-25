Минсельхоз: Россия обеспечивает себя фруктами и ягодами только на 23 процента

Чтобы обеспечить российских потребителей отечественными ягодами и фруктами, необходимо развивать интенсивное и сверхинтенсивное садоводство, но для этого необходима модернизация и техническое переоснащение. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства

«На сегодняшний день в стране в сельхозпредприятиях 176 тысяч гектаров садов, ежегодно закладывается от 11 до 15 тысяч гектаров. Казалось бы, это немало, но мы должны закладывать в год не менее 20-30 тысяч гектаров, чтобы себя обеспечить. Мы только в начале пути развития садоводства», — рассказал директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Пётр Чекмарёв на заседании временной комиссии Совета Федерации по вопросам законодательного обеспечения развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности.

В этом году в России будет собрано на 350-400 тыс. тонн фруктов и ягод больше, чем в прошлом.

«Всё это результат того, что в предшествующие годы закладывались большие площади, — пояснил Чекмарёв. — К 2024-2030 годам мы должны дойти до 5-6 миллионов тонн производства данных видов продукции. Для того чтобы полноценно питаться, нужно съедать 100 килограммов фруктов. Пока мы обеспечиваем себя на 23 процента, производя 3,7 миллиона тонн, а нужно — 12,9 миллиона. То есть мы недополучаем почти 10 миллионов тонн, которые могли бы производить у себя в стране».

Ежегодно в страну завозится фруктов, которые мы могли бы сами производить, на 65 млрд рублей. «Требуется заложить ещё 240 тысяч гектаров садов, чтобы накормить страну своими ягодами и фруктами», — добавил чиновник.

Представитель Минсельхоза отметил, что хоть меры господдержки ежегодно увеличиваются, но их всё равно недостаточно. Так, в прошлом году появилась субсидия на закладку многолетних насаждений, и регионы сами определяют, кому сколько дать денег — от 300 тыс. до 980 тыс. на гектар.

По данным Федерального научного агроинженерного центра ВИМ, уборка плодовых и ягодных культур занимает от 40 до 70 процентов общей трудоёмкости, при этом нет отечественного производства машин для уборки. Потери при хранении продукции достигают 30-35 процентов из-за недостаточного технического обеспечения хранения и переработки.

Эксперты предлагают создать федеральную научно-техническую программу по садоводству, которая будет включать разработку и производство высокотехнологичных специализированных машин и оборудования для отрасли.