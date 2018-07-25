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Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд приступили к 72-му совместному патрулированию на реке Меконг
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Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд приступили к 72-му совместному патрулированию на реке Меконг 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Куньмин, 25 июля /Синьхуа/ — 24 июля стартовало 72-е по счету совместное патрулирование на реке Меконг с участием правоохранительных органов Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда.
Как стало известно, протяженность маршрута нынешнего патрулирования от порта Гуаньлэй, расположенного в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе провинции Юньнань до бассейна т. н. «Золотого треугольника» — 512 км. В патрулировании принимают участие шесть судов и более 100 сотрудников правоохранительных органов четырех стран.
В ходе патрулирования стороны будут проводить совместную проверку и расследования в важных бассейнах, изучать и обсуждать местную ситуацию с общественной безопасностью, ужесточать борьбу с трансграничными преступлениями в бассейне Меконга, включая терроризм, контрабанду, торговлю наркотиками и оружием.
Совместное патрулирование Меконга с участием Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда, начавшееся в 2011 году, проводится ежемесячно. Были созданы механизмы совместного надводного поиска и спасения, обмена информацией об общественном порядке, совместного решения непредвиденных ситуаций и быстрого реагирования на чрезвычайные эпидемиологические ситуации. Все эти меры способствуют защите безопасности и стабильности в бассейне реки Меконг. -0-
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