В Саратове стали принимать к оплате банковские карты за проезд в трамвае

В саратовских трамваях и троллейбусах стали принимать к оплате банковские карты, глава администрации Михаил Исаев встретился с сотрудниками предприятия и лично проверил оборудование, позволяющее пассажирам осуществлять безналичный расчет за проезд, сообщает мэрия.

Техника находится в тестовом режиме около месяца на троллейбусных маршрутах №3 и №16, всего будут оборудованы терминалами 160 единиц подвижного состава, которые выйдут на линии в среду, 1 августа.

Перевозчик сможет воспользоваться личным кабинетом и контролировать, какие платежи были проведены, где и как. При закрытии смены деньги аккумулируются на расчетном счете, а затем переводятся на счет предприятия.

Одна из кондукторов, работающая с новым оборудованием, поделилась своими впечатлениями: «Я очень довольна. Молодое поколение воспринимает нововведения одобрительно. Работать удобно».