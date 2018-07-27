В Саратове стали принимать к оплате банковские карты за проезд в трамвае 

В саратовских трамваях и троллейбусах стали принимать к оплате банковские карты, глава администрации Михаил Исаев встретился с сотрудниками предприятия и лично проверил оборудование, позволяющее пассажирам осуществлять безналичный расчет за проезд, сообщает мэрия.
Техника находится в тестовом режиме около месяца на троллейбусных маршрутах №3 и №16, всего будут оборудованы терминалами 160 единиц подвижного состава, которые выйдут на линии в среду, 1 августа.
Перевозчик сможет воспользоваться личным кабинетом и контролировать, какие платежи были проведены, где и как. При закрытии смены деньги аккумулируются на расчетном счете, а затем переводятся на счет предприятия.
Одна из кондукторов, работающая с новым оборудованием, поделилась своими впечатлениями: «Я очень довольна. Молодое поколение воспринимает нововведения одобрительно. Работать удобно».
Глава города лично оплатил проезд при помощи банковской карточки и наличными средствами, а также пообщался с сотрудниками предприятия. «Просчитав ситуацию с экономической точки зрения, мы вышли с инициативой в Саратовскую городскую Думу о повышении стоимости проезда в городском электротранспорте. В ходе непростой дискуссии депутаты приняли решение поддержать нас. С 1 августа цена за проезд повысится до 23 рублей при оплате наличными и 21 рубля — картой. Сегодня мы встретились с кондукторами, людьми, которые работают непосредственно с пассажирами, услышали их мнение о новой системе», — отметил Михаил Исаев.