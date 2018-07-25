Ещё
Саратовцы заметили на маршруте горящий трамвай
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовцы заметили на маршруте горящий трамвай 

Свободные новости 35 минут назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 25 июля, в Ленинском районе Саратова у остановки «Торговый центр» очевидцы заметили проезжающий трамвай №3, из которого валил дым. Фотографии и видео опубликованы в группе «Саратов онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».
«Горит трамвай на остановке ТЦ. Водителю плевать. Даже пассажиров не вывел», — прокомментировал произошедшее автор записи.
На видео видно, что трамвай с пассажирами ненадолго останавливается на остановке, а затем едет дальше. При этом в районе второго вагона, который, судя по записи, был пустым, наблюдается задымление.
Позднее, судя по другому видео, пассажиров из трамвая все же эвакуировали, когда вагон стал дымить значительно сильнее.
«Баня на колесах и пока по выгодной цене — 17 рублей!» — пошутил в комментариях один из интернет-пользователей, имея в виду предстоящее с 1 августа повышение в Саратове стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей.
Свободные новости: последние новости
В Росавиации опровергли слух о полной перекладке ВПП аэропорта «Гагарин» Стал известен самый бесполезный депутат Госдумы от Саратовской области «Приличных не оказалось». Все присутствовавшие на заседании саратовские депутаты-единороссы одобрили повышение пенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину127
Крымский мост начал отделяться от Крыма610
Россиян спасут от увольнений91
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след192
Заявление Лолиты грозит международным скандалом308
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение