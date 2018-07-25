Саратовцы заметили на маршруте горящий трамвай

Сегодня, 25 июля, в Ленинском районе Саратова у остановки «Торговый центр» очевидцы заметили проезжающий трамвай №3, из которого валил дым. Фотографии и видео опубликованы в группе «Саратов онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

«Горит трамвай на остановке ТЦ. Водителю плевать. Даже пассажиров не вывел», — прокомментировал произошедшее автор записи.

На видео видно, что трамвай с пассажирами ненадолго останавливается на остановке, а затем едет дальше. При этом в районе второго вагона, который, судя по записи, был пустым, наблюдается задымление.

Позднее, судя по другому видео, пассажиров из трамвая все же эвакуировали, когда вагон стал дымить значительно сильнее.

«Баня на колесах и пока по выгодной цене — 17 рублей!» — пошутил в комментариях один из интернет-пользователей, имея в виду предстоящее с 1 августа повышение в Саратове стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей.