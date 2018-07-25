В Беларуси введут новый порядок проведения массовых мероприятий

Тот, кто будет планировать впредь проведение массовых мероприятий в Беларуси , должен будет опираться на новый законодательный акт «О внесении изменений и дополнений в закон о массовых мероприятиях», который официально опубликован сегодня на правовом интернет-портале.

Прежде всего, цитирует этот документ БЕЛТА, речь идет о том, что в республике вводится уведомительный порядок проведения массовых мероприятий в постоянных местах, которые определены местными властями. Инициаторы этих собраний должны, согласно новому документу, направлять им уведомление не позднее, чем за десять дней до предполагаемой даты его проведения.

В свою очередь местные власти обязаны не позднее чем за пять дней до этой даты сообщить о недопустимости его проведения в двух случаях: «если ранее уже поступило уведомление от другого заявителя о проведении в том же месте и в то же время или если поданное уведомление не соответствует требованиям законодательства».

При этом важно иметь ввиду, что законом именно на организаторов «возлагается обязанность по заключению договоров на оказание услуг по охране общественного порядка, медицинскому обслуживанию и уборке территории после проведения».

Еще одно важное новшество, о котором информирует агентство, касается работы в указанном формате представителей СМИ. Репортер должен иметь при себе не только служебное удостоверение, но и документ, удостоверяющий личность. Проще говоря — паспорт. Он также обязан будет иметь ясно видимый отличительный знак представителя СМИ.

В целях обеспечения безопасности граждан корректируется и перечень предметов, запрещенных к ношению участниками и организаторами мероприятий. К ним в опубликованном документе относятся те, которые «могут быть использованы в качестве оружия, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, применение которых может привести к задымлению и воспламенению, а также алкогольные напитки».

Часть изменений в законе вступает в силу через шесть месяцев после официального его опубликования. Это касается, в частности, запрета выступать организатором для тех лиц, кто в течение года уже нарушал порядок организации мероприятия и получил за это административное взыскание.

Кроме того, ограничительная мера будет применяться в отношении граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость «за совершение преступлений против мира и безопасности человечества, против общественной безопасности, преступлений против общественного порядка и общественной нравственности или преступлений против государства и порядка осуществления власти и управления».