«Плеер.ру» снова открыли для покупателей

Интернет‐магазин «Плеер.ру» с 25 июля вновь возобновил работу в полном объеме. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя магазина.

«Магазин работает в штатном режиме», — сказал оператор.

23 июля «Плеер.ру» сообщил о временной приостановке работы. В здании офиса магазина на улице Мастеркова прошли обыски. Полицейские изъяли сопроводительные документы на товар и электронику.