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«Плеер.ру» снова открыли для покупателей
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«Плеер.ру» снова открыли для покупателей 

360tv.ru 35 минут назад
Интернет‐магазин «Плеер.ру» с 25 июля вновь возобновил работу в полном объеме. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя магазина.
«Магазин работает в штатном режиме», — сказал оператор.
23 июля «Плеер.ру» сообщил о временной приостановке работы. В здании офиса магазина на улице Мастеркова прошли обыски. Полицейские изъяли сопроводительные документы на товар и электронику.
Впоследствии стало известно, что ФНС выявила нарушение в отчетности интернет-магазина. Как отметили в ведомстве, магазин не использовал в своей деятельности онлайн-ККТ несмотря на то, что с июля прошлого года должен был перейти на такой режим.
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