В КБР предлагают включить памятник «Нижний Джулат» в предварительный список ЮНЕСКО

НАЛЬЧИК , 25 июля. / ТАСС /. Фонд сохранения культурного и природного наследия Кабардино-Балкарии предлагает включить археологический памятник федерального значения «Нижний Джулат» в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО . Для этого специалисты готовят паспорт объекта и намерены провести археологическую разведку, сообщил в среду журналистам советник фонда по науке Тимур Кармов.

"Мы давно начали рассматривать «Нижний Джулат» в Терском районе в качестве крупного проекта по созданию международного историко-культурного парка, а в прошлом году вышли на практическую стадию. На первом этапе мы планируем привести в порядок документацию, паспорта объектов, определить границы и создать базовую стартовую площадку для создания полномасштабного музея-заповедника, историко-культурного парка, а также провести археологические разведки. «Джулат» подходит под все категории объекта ЮНЕСКО — есть привязка к историческим событиям, есть транспортная доступность, и нет особых проблем продвижения комплекса сначала в предварительный, а затем в основной список ЮНЕСКО", — сказал Кармов.

Он считает, что принимаемые меры помогут сохранению памятника. «Проблема охраны памятников культурного наследия стоит очень остро, в частности потому, что в „Джулат“ из других регионов приезжают „черные копатели“, там также идут строительные работы. Реализация проекта не будет проходить без мер безопасности — памятник будет огорожен, а доступ к нему будет ограничен», — отметил Кармов.

Археологические раскопки ради сохранения памятника

Первые раскопки на объекте были проведены в 1940-1960-х годах. Как пояснил директор Института археологии Кавказа Бияслан Атабиев, являющийся партнером Фонда, создание парка предполагает проведение полномасштабных археологических разведок, которые приоткроют завесу тайны комплекса.

"Вскрыта незначительная часть памятника. Что же касается остальной его территории, а это несколько десятков гектаров, — у нас имеются только предположения. В соответствии с действующими нормативами, чтобы разработать комплексную программу, мы должны описать все объекты, которые входят в комплекс. А это не только городище и цитадель, но и прилегающие ремесленный центр и некрополь, а также многочисленные поселения рядовых общинников", — сказал Атабиев.

На втором этапе планируется проведение полномасштабных раскопок с последующей работ консервацией объектов. «Это связано с тем, что большая часть выявленных сооружений изготовлены из сырцового кирпича, это необожженная глина. С учетом климата нашей республики, если мы вскроем и не проведем консервацию, то фактически обречем объекты на гибель», — сказал эксперт.

Далее археологам предстоит установить точные границы проводимых ранее раскопок. «На „Джулате“ была вскрыта крупнейшая на Кавказе соборная мечеть площадью почти 500 квадратных метров, но мы не знаем, были ли приняты меры по консервации, когда проходили раскопки. Если нет, при повторных раскопках тех же площадей придется одновременно защищать памятник от разрушения», — добавил Атабиев.

Далее предполагается этап реконструкции: исследователи предлагают как физическую реконструкцию объектов, так и воссоздание 3D-моделей объектов. «Мы хотим где-то реконструкцией, а где-то с помощью трехмерных изображений, голограмм представить этот древний памятник. Вот, к примеру, на фоне ночного неба можно будет высвечивать весь город, а туристы смогут это наблюдать», — резюмировал археолог.

Об объекте

Проект «Международный историко-культурный парк Джулат», получивший поддержку Фонда президентских грантов 2018 года, направлен на сохранение изучение и популяризацию памятника археологии федерального значения городище «Нижний Джулат». Комплекс состоит из цитаделей и «посадов», окруженных рвами и валами, к ним примыкает селище. Как считают археологи, поселение возникло в последние века до н. э. и непрерывно существовало до VII века н. э. Следующий период жизни на «Нижнем Джулате» историки связывают с золотоордынскими временами. Считается, что в конце XIII-XIV веков это был один из крупнейших городов Золотой Орды на Северном Кавказе — с жилыми ремесленными кварталами, мощными оборонительными стенами, самой большой в регионе соборной мечетью с минаретом.