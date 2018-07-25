На месте газгольдеров обустроят автостоянки и детские площадки

Емкости для хранения сжиженного газа оказались не нужны, после перевода домов в Петрозаводске на природный газ.

В Петрозаводске за несколько недель с 20 придомовых территорий специалисты АО «Карелгаз» убрали 146 емкостей для хранения сжиженного газа. На их месте, по инициативе депутатов Петросовета, должны появиться автостоянки для жильцов близлежащих домов. А освободившееся место займут зоны отдыха и детские площадки, сообщает пресс-центр городского совета. Отмечается, что емкости для газа оказались не нужны после того, как десятки домов в карельской столице перевели на природный газ.

По мнению депутата Дмитрия Данильева, только в районе Октябрьского проспекта удастся освободить около 500 машиномест. При этом на местах, где петрозаводчане паркуют автомобили сейчас, депутат предлагает разместить объекты благоустройства. Сделать это можно с помощью программы «Комфортная городская среда».

Чтобы благоустройство дворов микрорайона Октябрьский приняло системный характер, Данильев предлагает использовать квартальный подход. Его суть — в том, что жильцы соседних домов будут подавать совместные заявки на благоустройство придомовых территорий. Результатом станет единая система размещения парковочных мест и скверов с детскими площадками во дворах микрорайона и предназначенных исключительно для жильцов близлежащих домов, сообщает Петросовет. В плане депутата — 25 новых автомобильных парковок, площадки под большую часть уже измерены.