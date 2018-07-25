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Москвичи напали на змею с камнем
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Москвичи напали на змею с камнем 

Мослента 42 минуты назад
Жители столицы обнаружили в своем дворе змею и попытались ее убить. Видеозапись с места происшествия публикует агентство «Москва».
Инцидент произошел на улице Красного Маяка на юге Москвы. На месте уже работает отряд спасателей.
Отмечается, что до приезда специалистов люди, нашедшие рептилию, попытались убить ее камнем, но не смогли. На записи видно, что змея серьезно пострадала. Ее судьба не уточняется. Также неизвестно, была ли она ядовитой.
В июне сообщалось о змее, которая приползла в квартиру москвички. По словам хозяйки жилища, она нашла сброшенную кожу в ванной, вызванные специалисты обнаружили саму рептилию. Ей оказался маисовый полоз—альбинос. Это неядовитая змея, в России она не водится.
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