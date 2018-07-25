Москвичи напали на змею с камнем

Жители столицы обнаружили в своем дворе змею и попытались ее убить. Видеозапись с места происшествия публикует агентство «Москва»

Инцидент произошел на улице Красного Маяка на юге Москвы . На месте уже работает отряд спасателей.

Отмечается, что до приезда специалистов люди, нашедшие рептилию, попытались убить ее камнем, но не смогли. На записи видно, что змея серьезно пострадала. Ее судьба не уточняется. Также неизвестно, была ли она ядовитой.