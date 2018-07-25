Цены на взлете. Авиакомпании переложат убытки на пассажиров

Российские авиакомпании повысят топливный сбор из-за роста цен на авиакеросин. Как сообщает «Коммерсант», на внутренних линиях «Аэрофлота» сбор увеличится на 200-400 рублей в зависимости от класса обслуживания. S7 Airlines повысит топливный сбор на 200 рублей — об этом Forbes рассказала пресс-секретарь компании Анна Бажина. По словам президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Павла Пермякова, все авиакомпании должны поддерживать одинаковый уровень топливного сбора. «Если другие авиакомпании его увеличат, то Utair вынужден будет это сделать», — заявил он Forbes.

Как объяснил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров , топливный сбор — величина в себестоимости каждого билета, складывающаяся из расходов авиакомпаний на покупку и доставку керосина: «Она рассчитывается, исходя из ряда факторов: типа воздушного судна, количества пассажиров и расстояния. Наиболее восприимчивы к росту стоимости топлива региональные перевозчики. Это связано и с меньшим количеством пассажиров на борту, и с тем, что в региональных аэропортах стоимость керосина всегда выше, чем в московском авиаузле».

Зарубежные авиакомпании, которые летают в Россию и покупают здесь топливо, так же не смогут избежать общей тенденции корректировки тарифов. Об этом Forbes рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев : «Так или иначе подавляющее большинство авиакомпаний находятся в одинаковой ситуации. Положение „Аэрофлота“ более выигрышно, потому что часть заправок он осуществляет за рубежом, где такой динамики цен на авиатопливо не наблюдается».

Цены на авиационное топливо росли в течение года, и к настоящему моменту авиакомпании исчерпали внутренние ресурсы для сдерживания цен на авиабилеты: «Еще осенью авиаперевозчики пытались обратить внимание, что стоимость керосина подскочила на 20-25%. Какое-то время компании компенсировали это сокращением издержек, снижением прибыли. Потому что это крайне конкурентный рынок, и увеличение стоимости билета на доли процента ведет к существенному оттоку пассажиров. Однако сегодня в некоторых аэропортах топливо подорожало уже на 40% и компании просто не могут не отреагировать», — рассказал Гусаров.

По его мнению, такое подорожание связано с ростом нефтяных котировок: «Нефтяникам выгоднее „гнать“ топливо на внешние рынки. По этой же причине у нас подорожал бензин на заправках. А в регионах зачастую монопольное ценообразование — у ФАС есть законное право и все основания обратить, наконец, на это внимание».

По словам Пантелеева, рост цен на авиатопливо наблюдается в России ежегодно, а в нынешнем году он достиг 50%: «Российские авиакомпании не могут автоматически перекладывать рост своих издержек на пассажиров, но не могут и полностью перекладывать все дополнительные издержки на свою прибыль. „Аэрофлот“ корректирует рост издержек за счет топливных сборов, которые вынесены за скобки тарифа и позволяют показать потребителю, насколько значима в цене эта топливная составляющая. Некоторые другие компании не выносят топливный сбор за скобки, и он включен в тариф».

Весной Минфин предложил изменить ставки НДС на региональных рейсах: обнулить для прямых маршрутов и увеличить с 10 до 18% для полетов через Москву . Это стало реакцией на поручение Владимира Путина увеличить к этому времени долю прямых рейсов до 50% Налоговый маневр может быть произведен до конца 2022 года.

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