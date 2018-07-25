Дело за репост: девушка стала «опасным террористом» по жалобе студенток

Никогда такого не было и вот опять, что-то подобное хочется сказать, изучая материалы дела против Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих за репост картинок-демотиваторов в соцсети. Получит ли 23-летняя девушка уголовную судимость и реальный срок за несколько картинок, особенно в свете того, что инициатива «не доводить дела о наказаниях за репосты и лайки до абсурда» исходила от самого президента?

Как удалось выяснить «КВ», уголовное дело на Марию было заведено по жалобе двух ее приятельниц (они познакомились в соцсети), студенток Российской академии Государственной службы при президенте РФ . В соответствии с материалами допроса, они зашли к ней на страницу и увидели возмутившие их картинки. Например, крестный ход, участники которого идут по грязной разбитой дороге и подпись «две беды России ». Или изображение чернокожих с подписью «обожаю скидки в черную пятницу».

Да, первую картинку нельзя назвать политкорректной как и любое отрицательное оценочное суждение в адрес группы лиц. Но что будет, если мы начнем возбуждать уголовные дела против всех, кто называет кого-то дураком?

Что касается изображения с чернокожими, его можно назвать разве что дурной шуткой. Как и картинку, где африканские дети решают математические задачи с подписью «черная бухгалтерия». Но одну из девушек увиденное задело до такой степени что она, по ее словам, тут же кинулась звонить в Центр по противодействию экстремизму МВД

По мнению адвоката Марии Мотузной, Алексея Бушмакова , обе девушки, по чьим заявлениям было заведено дело, вероятно имеют какую-то связь с полицией. Защитник считает, что полицейские обнаружили картинки, которые Мотузной вменяют и обратились к девушкам с просьбой написать заявление в полицию, после чего дело было возбуждено.

Мне удалось связаться с одной из заявительниц по этому делу, девушка сначала ответила согласием на просьбу дать комментарий по этому делу, но потом перестала отвечать на сообщения. А спросить ее было о чем, например, сколько еще уголовных дел заведено по ее жалобам, ведь интернет пестрит подобными «шутками». И если этот случай единственный, почему ее внимание пало именно на Марию?

После того как следователи с понятыми вломились к ней домой, Мотузная подписала признательные показания.

«Я понимала, что размещенные мной изображения носят негативный подтекст, направлены на возбуждение ненависти и вражды в отношении определенной группы лиц, однако указанное меня никак не остановило», — говорится в признании.

«Сотрудники полиции, после того как 8 мая совершили у Марии обыск, начали ее запугивать и говорить о том, что она может сесть на пять лет и вынуждали таким образом сделать признание. Они ее обманули, фактически ее признание сделано в отсутствии адвоката, под угрозами, которые как она говорит, имели место. Поэтому мы не считаем, что такое признание является допустимым и законным, и должно приниматься судом во внимание как доказательство», — пояснил КВ Бушмаков.

Он сказал, что защита надеется на ее оправдание, поскольку картинки, которые ей вменяются — выглядят «абсолютно безобидными, они „травоядные“, в них нет никакого насилия, угроз, оскорблений».

«У нее очень верующая мама, она сама до 15 лет ходила в церковь и выкладывала эти картинки не с целью кого-то обидеть, а чтобы обратить внимание на образ жизни священнослужителей, который расходится с тем учением, которое они пытаются донести до людей.», — уверен адвокат.

Друзья Марии были поражены, узнав об обвинениях. Ее бывший парень дал показания о том, что никогда не замечал в ней признаков «экстремизма». А одна из подруг поделилась с КВ тем, что девушка тяжело переживала расхождение образа жизни некоторых служителей церкви с христианскими ценностями, но не испытывала «ненависти» к самим верующим.

«Она находится в подавленном состоянии, она не ожидала, что это дело дойдет до суда и весь репрессивный аппарат государства будет направлен на то, чтобы судить эту бедную 23-летнюю девушку. Я не считаю ее преступницей, не вижу умысла.», — говорит адвокат.

А ведь совсем недавно казалось, что практика уголовных дел за «репосты и лайки» закончена. Про «абсурдные дела» на пресс-конференции заявил 7 июня Владимир Путин . Эту же мысль от имени Кремля озвучил пресс-секретарь президента. Затем в Госдуму был внесен законопроект, отменяющий уголовную ответственность за неоднозначные публикации в интернете.

Между тем, первое заседание суда над Марией назначено на 6 августа, но она уже значится в списке «опасных террористов» Росфинмониторинга , опубликованном на сайте ведомства.

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