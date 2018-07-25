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Глеб Никитин поручил сохранить исторический облик старого Нижнего
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Глеб Никитин поручил сохранить исторический облик старого Нижнего 

Newsroom24 39 минут назад
Фото: Newsroom24
25 июля руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Надежда Преподобная и министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов провели первое выездное совещание межведомственной комиссии по возрождению улицы Ильинской и прилегающих к ней кварталов исторического центра Нижнего Новгорода.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
В созданную по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина комиссию по редевелопменту исторического центра вошли представители федеральных, региональных и муниципальных властей.
Главная цель проекта — восстановить самобытный облик старого Нижнего, создать на основе исторических кварталов благоустроенные общественные пространства, которые соответствуют современным требованиям комфортной городской среды, а также расширить туристические маршруты по исторической части города.
Глеб Никитин подчеркнул, что улица Ильинская — это уникальная территория. Из 169 расположенных здесь зданий 49 являются объектами культурного наследия и обладают признаками ОКН, также там находятся 53 ценных объекта историко-градостроительной среды.
«Позиция правительства Нижегородской области и моя лично заключается в том, чтобы максимально сохранить историчность территории, использовать все сохранившиеся памятники, чтобы при комплексном развитии улиц сохранялась их самобытность», — сказал Глеб Никитин.
Участники выездного совещания составили предварительный план предстоящей работы. В частности, предстоит провести инвентаризацию построек внутри кварталов. Там на огороженных, часто заросших кустарником площадках расположены аварийные нежилые здания и несанкционированные свалки. Сергей Баринов сообщил, что деятельность комиссии будет направлена на поиск владельцев таких участков, чтобы они начали содержать свое имущество в нормативном состоянии. В случае отказа может быть инициирована процедура изъятия имущества у не выполняющего свои обязательства собственника.
Надежда Преподобная рассказала, что параллельно с инвентаризацией начнется разработка концепции развития кварталов исторического центра, где будет предусмотрено сохранение зданий — объектов культурного наследия и воссоздание в первоначальном облике, с применением современных технологий, не являющихся ОКН домов, которые ремонтировать нецелесообразно. Перед утверждением концепция будет представлена на общественное обсуждение.
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