Глеб Никитин поручил сохранить исторический облик старого Нижнего

25 июля руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Надежда Преподобная и министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов провели первое выездное совещание межведомственной комиссии по возрождению улицы Ильинской и прилегающих к ней кварталов исторического центра Нижнего Новгорода.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В созданную по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина комиссию по редевелопменту исторического центра вошли представители федеральных, региональных и муниципальных властей.

Главная цель проекта — восстановить самобытный облик старого Нижнего, создать на основе исторических кварталов благоустроенные общественные пространства, которые соответствуют современным требованиям комфортной городской среды, а также расширить туристические маршруты по исторической части города.

Глеб Никитин подчеркнул, что улица Ильинская — это уникальная территория. Из 169 расположенных здесь зданий 49 являются объектами культурного наследия и обладают признаками ОКН, также там находятся 53 ценных объекта историко-градостроительной среды.

«Позиция правительства Нижегородской области и моя лично заключается в том, чтобы максимально сохранить историчность территории, использовать все сохранившиеся памятники, чтобы при комплексном развитии улиц сохранялась их самобытность», — сказал Глеб Никитин.

Участники выездного совещания составили предварительный план предстоящей работы. В частности, предстоит провести инвентаризацию построек внутри кварталов. Там на огороженных, часто заросших кустарником площадках расположены аварийные нежилые здания и несанкционированные свалки. Сергей Баринов сообщил, что деятельность комиссии будет направлена на поиск владельцев таких участков, чтобы они начали содержать свое имущество в нормативном состоянии. В случае отказа может быть инициирована процедура изъятия имущества у не выполняющего свои обязательства собственника.

Надежда Преподобная рассказала, что параллельно с инвентаризацией начнется разработка концепции развития кварталов исторического центра, где будет предусмотрено сохранение зданий — объектов культурного наследия и воссоздание в первоначальном облике, с применением современных технологий, не являющихся ОКН домов, которые ремонтировать нецелесообразно. Перед утверждением концепция будет представлена на общественное обсуждение.