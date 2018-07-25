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СМИ: магазины могут обязать принимать безналичную оплату минимум тремя способами
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СМИ: магазины могут обязать принимать безналичную оплату минимум тремя способами 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Все магазины могут обязать принимать безналичную оплату как минимум тремя способами, сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект, подготовленный группой «Финтех» Центра компетенций по регулированию программы цифровой экономики.
«Законопроектом вводится обязанность по приёму национальных платежных инструментов и не менее двух иных электронных средств платежа наряду с наличными денежными средствами вне зависимости от оборота субъекта предпринимательской деятельности», — говорится в документе.
Авторы инициативы предполагают, что меры позволят повысить прозрачность рынка розничной торговли, обеспечат равные возможности для потребителей при выборе способа оплаты, а также снизят риски несоблюдения продавцами закона о правах потребителей.
Законопроект предполагает постепенное внедрение трёх обязательных способов безналичной оплаты в зависимости от выручки продавца — в период с 1 июля 2019 года до 2 января 2021 года.
Согласно плану мероприятий по регулированию программы «Цифровая экономика РФ» законопроект должен быть принят до конца февраля 2019 года.
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