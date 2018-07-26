Вести.net: блокчейн-стартап Tron заплатил $126 млн за BitTorrent

Молодой блокчейн-стартап Tron купил один из старейших торрент-треккеров BitTorrent. Стороны не раскрывают сумму сделки, но по некоторым официальным данным она близка к $126 млн Персонал BitTorrent будет работать в офисе Tron в Сан-Франциско. Представители компании написали в официальном Twitter-аккаунте, что надеются вместе с BitTorrent построить децентрализованный интернет будущего. Платформа BitTorrent один из пионеров распределенных компьютерных вычислений, создала протокол для хранения и обмена файлами, который заключается в их дроблении и возможности собирать такой файл из элементов, полученных из разных источников.

Такой формат позволяет получить надежную децентрализованную систему, в которой данные многократно дублируются, а скорость обмена ими очень высока. Недаром BitTorrent в основном пользуются для передачи тяжелого контента, видео или массивных программных проектов.

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