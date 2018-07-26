ЦБ подал жалобу в ФАС на рекламу услуг форекс-дилера в системе «Яндекс. Директ»

Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка Центрального банка России подал жалобу в Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на рекламу услуг форекс-дилера в системе «Яндекс. Директ» — «Instaforex? Лицензия ЦБ РФ? Открыть демо-счет? Торгуйте бесплатно и без рисков». Об этом сообщается в пресс-релизе антимонопольного органа.

«Не допускается реклама товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений. Установлено, что Instaforex не имеет лицензий на деятельность форекс-дилера на территории России и не является членом саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, которая объединяет форекс-дилеров. Такие действия нарушают пункт 7 статьи 7 и часть 14 статьи 28 закона о рекламе», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает ФАС, реклама форекс-дилеров должна содержать указание, что предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Отсутствие данного предупреждения также противоречит части 5.1 статьи 28 закона о рекламе.

Московское УФАС возбудила дело против «Яндекса» и установленного рекламодателя-физлица, действующего от имени Instaforex. Рассмотрение дела назначено на 7 августа.

В случае, если нарушения будут доказаны, участники дела могут получить штраф ф размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.