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ЦБ подал жалобу в ФАС на рекламу услуг форекс-дилера в системе «Яндекс. Директ»
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ЦБ подал жалобу в ФАС на рекламу услуг форекс-дилера в системе «Яндекс. Директ» 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка Центрального банка России подал жалобу в Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на рекламу услуг форекс-дилера в системе «Яндекс. Директ» — «Instaforex? Лицензия ЦБ РФ? Открыть демо-счет? Торгуйте бесплатно и без рисков». Об этом сообщается в пресс-релизе антимонопольного органа.
«Не допускается реклама товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений. Установлено, что Instaforex не имеет лицензий на деятельность форекс-дилера на территории России и не является членом саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, которая объединяет форекс-дилеров. Такие действия нарушают пункт 7 статьи 7 и часть 14 статьи 28 закона о рекламе», — говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечает ФАС, реклама форекс-дилеров должна содержать указание, что предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Отсутствие данного предупреждения также противоречит части 5.1 статьи 28 закона о рекламе.
Московское УФАС возбудила дело против «Яндекса» и установленного рекламодателя-физлица, действующего от имени Instaforex. Рассмотрение дела назначено на 7 августа.
В случае, если нарушения будут доказаны, участники дела могут получить штраф ф размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
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