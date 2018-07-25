ФАС признала «Яндекс» и «Эвалар» виновными в нарушении закона о рекламе

Об этом говорится в сообщении службы.

В частности, «Эвалар» разместил рекламу в «Яндекс. Директе», которая содержала фразу, что препарат «Турбослим — средство №1 для похудения в России ». Антимонопольная служба напоминает, что нельзя размещать рекламу, направленную на указание превосходства перед конкурентами без указания преимуществ. Кроме того, реклама биологически активных добавок должна содержать предупреждение о том, что препарат не является лекарством. В данном рекламе «Эвалара» такое предупреждение занимало менее 5%.

Теперь компании могут привлечь к административной ответственности, отмечает ФАС. Им грозит от 100 000 до 500 000 руб. штрафа.