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ФАС признала «Яндекс» и «Эвалар» виновными в нарушении закона о рекламе
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ФАС признала «Яндекс» и «Эвалар» виновными в нарушении закона о рекламе 

Ведомости 45 минут назад
Об этом говорится в сообщении службы.
В частности, «Эвалар» разместил рекламу в «Яндекс. Директе», которая содержала фразу, что препарат «Турбослим — средство №1 для похудения в России». Антимонопольная служба напоминает, что нельзя размещать рекламу, направленную на указание превосходства перед конкурентами без указания преимуществ. Кроме того, реклама биологически активных добавок должна содержать предупреждение о том, что препарат не является лекарством. В данном рекламе «Эвалара» такое предупреждение занимало менее 5%.
Теперь компании могут привлечь к административной ответственности, отмечает ФАС. Им грозит от 100 000 до 500 000 руб. штрафа.
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