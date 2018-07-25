Партнерство — ключ к развитию сервисов нового поколения и борьбе с пиратством для платного ТВ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Исследование динамики индустрии платного ТВ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проведенное Nagra и МТМ, выявило три приоритета для провайдеров, которые позволят им адекватно приспособиться к новым вызовам на быстро меняющемся рынке.

Третий Asia-Pacific Pay-TV Innovation Forum заявил, что провайдеры платного ТВ фундаментально должны инвестировать в платные видеосервисы нового поколения, переосмыслить отношения друг с другом и правообладателями и противостоять нарастающей проблеме пиратства в стриминге.

Исследования показывают, что локальный рынок стоит перед серьезными вызовами из-за бурного развития высококачественных ОТТ-сервисов и повсеместно распространенного пиратства. Основным из них является то, что потребители и развитых и развивающихся стран в регионе все больше и больше выбирают стриминговые сервисы. Это означает, что операторы платного ТВ ожидают замедление темпов роста, а на ряде развитых рынков — и снижение выручки традиционных сервисов платного ТВ. В то же самое время, спрос на услуги фиксированной и мобильной связи будет расти.

По мнению аналитиков, провайдеры ОТТ-сервисов в регионе, напротив, настроены более оптимистично в отношении роста, многие фокусируются на смешанных бизнес-моделях, где сочетаются бесплатное и платное предложения, а также рассчитывают на маркетинговые партнерства с телеком-операторами.

Narga и МТМ при этом предупреждают, что такие ОТТ-провайдеры в регионе все еще сталкиваются с вызовами — большинство еще не прошли точку безубыточности, конвертация пользователей в платных клиентов по-прежнему проблематична, а сам рынок становится более переполненным и конкурентным. Есть также сомнения, что недавний сдвиг был вызван маркетинговыми инициативами телекомов и в долгосрочной перспективе возможно будет несостоятельным.

Возможно, более важно то, что пиратство продолжает быть основной проблемой в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Исследование показало, что подогреваемое повсеместной доступностью нелегальных стриминговых устройств, пиратство воспринимается как реальная угроза устойчивости платного ТВ и ОТТ бизнеса в долгосрочной перспективе.

Несмотря на технологические и бизнес преимущества, руководители игроков платного ТВ позитивно, хотя иногда и сдержано говорят о растущем применении Android TV в регионе. И хотя оно и рассматривается как способ снижения затрат на технологии и дополняется партнерами и разработчиками в предоставлении доступа к сформировавшейся экосистеме приложений и внедрении расширенных функции, таких как голосовое управление, исследование показало, что более крупные поставщики услуг обеспокоены отсутствием контроля над своими платформами.

«Азиатско-Тихоокеанский регион является сложным регионом для платного ТВ, здесь есть и развитые и развивающиеся рынки, которые сталкиваются со множеством вызовов, требующих специфических решений в каждой из стран», — сказал Саймон Тудэлл, старший директор по маркетингу продуктов в NAGRA, «Что очевидно — так это то, что несмотря на их рыночные условия и базу подписчиков, все сервис провайдеры должны переосмыслить свои походы к решению проблем, если они хотят расти. Работая с правообладателями и третьими сторонами, они смогут эффективно противостоять как натиску со стороны ОТТ-провайдеров, так и со стороны пиратов, с тем чтобы предложить пользователям конкурентоспособный сервис, по их индивидуальным требованиям».

«С момента начала работы Pay-TV Innovation Forum в 2016 году, рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает сталкиваться с трудностями», — добавил управляющий партнер МТМ Джон Уаттс. «В э том году мы увидели, что операторы платного ТВ делают серьезные шаги — противостоят пиратству, отвечают на бурный рост ОТТ и улучшают экономическую основу предложений сервисов платного ТВ. Нет сомнений, что эти действия создают напряжение, но обнадеживает то, что индустрия инвестирует в инновации, предлагая больше выбора и ценности потребителям и работает на долгосрочную перспективу. Интересно будет посмотреть, приведет ли это в итоге к консолидации, как это произошло в США и Европе — особенно по мере того, как глобальные ОТТ-игроки продолжают усиливать лояльность потребителей».

ИСТОЧНИК: Rapid TV News