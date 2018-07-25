Китайские ученые разработали новый метод нанопроизводства с использованием льда

Ханчжоу , 25 июля / Синьхуа / — Группа исследователей из Чжэцзянского университета /г. Ханчжоу, провинция Чжэцзян/ разработала новый метод трехмерного нанопроизводства с использованием льда.

Весь процесс нанопроизводства осуществляется в вакууме.

Этот метод дает возможность изготовить трехмерную наноструктуру с разрешением до 20 нанометров. Погрешность настройки не превышает 100 нанометров, заявили исследователи.

В условиях вакуума водяной пар превращается в чрезвычайно гладкий тонкий лед при температуре минус 130 градусов Цельсия. С его помощью исследователи создали трехмерные конструкции из металла.

По сравнению с традиционными методами электронной литографии новая разработка требует гораздо меньшего количества технологических операций и не содержит загрязнителей.

Метод нанопроизводства с использованием льда, как считают эксперты, демонстрирует потенциал в изготовлении сложных трехмерных наноустройств. -0-