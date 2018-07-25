Китайские ученые разработали новый метод нанопроизводства с использованием льда 

Ханчжоу, 25 июля /Синьхуа/ — Группа исследователей из Чжэцзянского университета /г. Ханчжоу, провинция Чжэцзян/ разработала новый метод трехмерного нанопроизводства с использованием льда.
Весь процесс нанопроизводства осуществляется в вакууме.
Этот метод дает возможность изготовить трехмерную наноструктуру с разрешением до 20 нанометров. Погрешность настройки не превышает 100 нанометров, заявили исследователи.
В условиях вакуума водяной пар превращается в чрезвычайно гладкий тонкий лед при температуре минус 130 градусов Цельсия. С его помощью исследователи создали трехмерные конструкции из металла.
По сравнению с традиционными методами электронной литографии новая разработка требует гораздо меньшего количества технологических операций и не содержит загрязнителей.
Метод нанопроизводства с использованием льда, как считают эксперты, демонстрирует потенциал в изготовлении сложных трехмерных наноустройств. -0-