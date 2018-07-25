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Более 30 объектов туркластера СКФО создадут на федеральные средства к 2021 году
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Более 30 объектов туркластера СКФО создадут на федеральные средства к 2021 году 

ТАСС 48 минут назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Около 18 млрд рублей из федерального бюджета, постановление о выделении которых в 2018-2020 годах в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на объекты туристического кластера СКФО было подписано в среду, будут направлены на 33 объекта горнолыжной инфраструктуры, дороги и новые трассы, следует из утвержденного постановлением адресного распределения средств.
Так, на территории курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии на северном склоне в поселке Романтик запланировано в 2019 году ввести в эксплуатацию три секции канатной дороги пропускной способностью 2,5 тыс. человек в час, проложить пять горнолыжных трасс общей протяженностью свыше 10 км, создание системы искусственного снегообразования, гаража для ратраков и строительство автомобильного моста и подъездной автомобильной дороги к Романтику. В поселке Лунная Поляна в 2020 году будут построены локальные очистные сооружения ливневой канализации, сети газо— и водоснабжения. Также на территории всего курорта к 2021 году планируется создание комплексной системы безопасности.
В «Эльбрусе» средства федерального бюджета направят на строительство трех подвесных канатных дорог, одна из которых будет иметь пропускную способность 650 человек в час, и две — по 2,4 тыс. человек в час. На территории кабардино-балкарского курорта также будет проложено девять горнолыжных трасс, открытая парковка на 800 мест. Предполагается, согласно документу, проведение сети электроснабжения для горнолыжной инфраструктуры и благоустройство центральной части поляны Азау.
В 2022 году на курорте «Ведучи» в Чечне будут запущены три пассажирские подвесные канатные дороги — протяженностью 610, 1435 и 4400 м — и семь горнолыжных трасс.
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