В России могут появиться офшорные зоны

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект об учреждении в России офшорных зон. Инициативу поддержали 300 депутатов, против выступили только 29 человек.

В каждом из новых районов будет располагаться собственная управляющая компания, которая будет регулировать их деятельность и обеспечивать функционирование.

Вести предпринимательскую деятельность в САР смогут только компании, которые имеют статус международных. Кредитные и некредитные финансовые организации, операторы платежных систем не смогут стать резидентами этих зон.