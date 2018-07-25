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В России могут появиться офшорные зоны
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В России могут появиться офшорные зоны 

News.ru 51 минуту назад
Фото: News.ru
Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект об учреждении в России офшорных зон. Инициативу поддержали 300 депутатов, против выступили только 29 человек.
Согласно предложению чиновников, в России появятся специальные административные районы (САР) на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области, сообщило агентство экономической информации «Прайм».
В каждом из новых районов будет располагаться собственная управляющая компания, которая будет регулировать их деятельность и обеспечивать функционирование.
Вести предпринимательскую деятельность в САР смогут только компании, которые имеют статус международных. Кредитные и некредитные финансовые организации, операторы платежных систем не смогут стать резидентами этих зон.
Ранее News.ru писал, что В Московской области в скором времени могут появиться новые свободные экономические зоны. С соответствующим предложением глава региона Алексей Воробьёв обратился к председателю правительства Дмитрию Медведеву.
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