Башкирия совместно с Китаем планирует создать бизнес-инкубаторы для инвесторов

Сегодня делегация из Башкирии в рамках визита в Китай встретилась с губернатором провинции Цзянси господином Лю Ци. Как сообщает Госкомитет РБ по внешнеэкономическим связям, с провинцией у республики заключено около 20 соглашений и меморандумов, в том числе 4 межправительственных документа о сотрудничестве.

— У нас с вами много перспективных точек соприкосновения, в том числе активно развивается сотрудничество в формате «Волга-Янцзы». В настоящее время реализуется проект по строительству на территории Башкортостана тракторного завода компании «Чжифан». Обсуждаются возможности создания бизнес-инкубаторов, ориентированных на молодых инвесторов в Уфе и Наньчане, — отметил премьер-министр региона Рустэм Марданов

В рамках встречи были обозначены дополнительные направления сотрудничества. По завершении глава правительства Башкирии передал китайским коллегам официальное приглашение принять участие в Четвертом Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС БРИКС , который состоится 18-19 октября текущего года в Уфе.

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