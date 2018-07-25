Новосибирская область получит более полумиллиарда рублей федеральных средств

Реализация национальных проектов, предусмотренных майским указом президента страны, и налоговые льготы стали основными вопросами, обсуждавшимися на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, возглавляемой вице-премьером Виталием Мутко . Заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития сообщил, что на финансирование реализации майских указов предполагается дополнительно выделить регионам до восьми триллионов рублей.

Андрей Травников , в свою очередь, отметил, что для Новосибирской области , которая в этом году демонстрирует устойчивый промышленный рост, сегодня особенно актуально формирование платежей по налогу на движимое имущество организаций.

С 1 января льгота на этот налог была отменена, что не могло не отразиться на экономических показателях предприятий и предпринимателей.

— С одной стороны, региональный бюджет получил дополнительные средства, которые мы направили на социальные расходы. С другой — отмена налоговой льготы привела к дополнительной нагрузке на бизнес. Наши предприниматели называют это «налогом на инвестиции». Льгота стимулировала инвестиционную активность, — подчеркнул Андрей Травников.

Глава региона, изучив эту проблему совместно с Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий и другими общественными бизнес-объединениями, дал поручение министерству финансов и налоговой политики, министерству промышленности и торговли Новосибирской области — подготовить компромиссное предложение по возврату льготы с 1 января 2019 года. Это решение нашло поддержку на федеральном уровне, и скоро пройдут переговоры с Министерством финансов России о том, как компенсировать выпадающие доходы регионального бюджета.

Одним из важных итогов заседания правительственной комиссии Андрей Травников назвал выделение Новосибирской области дополнительных 539 миллионов рублей из средств федерального бюджета. Это стало возможным в результате распределения дотаций.

— В ближайшее время решение будет закреплено нормативным актом, и уже в этом году деньги поступят в региональный бюджет, — подчеркнул глава региона. — Средства необходимы как для обеспечения горизонтальной бюджетной сбалансированности, так и для стимулирования роста поступлений по налогу на прибыль организаций и в целом для социально-экономического развития региона.

На рабочей встрече с вице-премьером Виталием Мутко Андрей Травников обсудил ситуацию в строительном комплексе региона. Новосибирская область — по-прежнему лидер в Сибирском федеральном округе по вводу жилья: за шесть месяцев 2018 года введено в эксплуатцию более 620 тысяч квадратных метров. В связи с этим и домов, возводимых с привлечением средств инвесторов, здесь больше, чем в соседних регионах. Но, к сожалению, есть и проблемные объекты.

Как отметил Андрей Травников, ситуация с обманутыми дольщиками — в приоритете у областного правительства, которому удалось сформировать пул застройщиков, работающих именно в этом сегменте. В 2018 году запланировано восстановить нарушенные права порядка 600 граждан — участников долевого строительства. А на реализацию семи масштабных инвестпроектов в этой сфере будет направлено 537,5 миллиона рублей. До 2021 года предполагается решить вопросы с 45 проблемными домами.

— Вице-премьер Виталий Мутко также поинтересовался, как у нас идет работа по подготовке строительства объектов на левом берегу Оби — в зоне создания нового спортивного кластера. Речь идет о ледовом дворце спорта, сопутствующих объектах транспортной инфраструктуры и благоустройства. Сегодня мы разрабатываем проектно-сметную документацию на все объекты, необходимые для создания этого спортивного ядра, — подчеркнул Андрей Травников.

Он уверен, что столь важный для развития Новосибирской области проект получит финансовую поддержку правительства РФ.

Еще одну актуальную для жителей региона проблему Андрей Травников обсудил с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Вадимом Никаноровым — речь о берегоукреплении.

— Большие и малые реки наступают на деревни, размывая берега. С такой же проблемой сталкиваются жители населенных пунктов, расположенных рядом с Новосибирским водохранилищем. Наш регион участвует в соответствующей федеральной программе, но работы по берегоукреплению, включающие строительство капитальных сооружений, не ведутся. Хотя потребность в этом есть. Я поручил региональному министерству природных ресурсов и экологии подготовить заявку для Федерального агентства водных ресурсов. В нее включены некоторые объекты, для работы на которых нам необходимо финансирование из средств федерального бюджета. В частности, речь идет об участке берега водохранилища в районе села Красный Яр в Ордынском районе, — пояснил Андрей Травников.

Также глава Новосибирской области поднял вопрос о ремонте и содержании гидротехнических сооружений. Он сообщил, что готовится соответствующая заявка для участия в программе по ведению водохозяйственной деятельности.

Прямая речь

Андрей Травников, глава Новосибирской области:

— Новосибирская область вошла в число регионов, которые получат федеральное финансовое поощрение в связи с тем, что темпы роста доходной базы бюджета, в том числе по налогу на прибыль, опережают среднероссийские. И это не может не радовать. Это наш общий успех.

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