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Минтруд предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста
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Минтруд предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста 

Авторадио 48 минут назад
Об этом пишет газета «Ведомости». Министерство предлагает законодательно обязать бизнес информировать службу занятости о том, был ли человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. Нужно также создать «горячую линию», на которую сотрудники смогут заявил о нарушении их прав. Несостоявшимся пенсионерам предлагается выплачивать повышенное пособие по безработице. Соответствующий проект федерального закона должен быть готов уже к ноябрю, чтобы выплаты начались со следующего года.
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