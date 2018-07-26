Дело о продаже опасной для здоровья икры рассмотрит суд в Ростове-на-Дону 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, перед судом предстанет местный бизнесмен.
Ему инкриминируется ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей).
По версии следствия, обвиняемый приобрел 100 кг лососевой зернистой икры, но обеспечить ее надлежащее хранение в домашних условиях не смог.
Опасную для здоровья продукцию ростовчанин расфасовал для продажи в металлические банки, часть из которых реализовал.