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Дело о продаже опасной для здоровья икры рассмотрит суд в Ростове-на-Дону
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Дело о продаже опасной для здоровья икры рассмотрит суд в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, перед судом предстанет местный бизнесмен.
Ему инкриминируется ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей).
По версии следствия, обвиняемый приобрел 100 кг лососевой зернистой икры, но обеспечить ее надлежащее хранение в домашних условиях не смог.
Опасную для здоровья продукцию ростовчанин расфасовал для продажи в металлические банки, часть из которых реализовал.
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