Дело о продаже опасной для здоровья икры рассмотрит суд в Ростове-на-Дону

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области , перед судом предстанет местный бизнесмен.

Ему инкриминируется ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей).

По версии следствия, обвиняемый приобрел 100 кг лососевой зернистой икры, но обеспечить ее надлежащее хранение в домашних условиях не смог.

Опасную для здоровья продукцию ростовчанин расфасовал для продажи в металлические банки, часть из которых реализовал.