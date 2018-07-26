В Ульяновске осудили 20-летнюю девушку, зарезавшую на вечеринке приятеля

Восемь лет колонии общего режима получила 20-летняя жительница Ульяновска , признанная виновной в убийстве. Трагедия разыгралась во время молодежной вечеринки, проходившей в ночь на 19 апреля этого года в квартире одного из домов по проспекту Генерала Тюленева. Подвыпившая компания находилась на кухне, когда между хозяйкой квартиры и одним из гостей практически на пустом месте вспыхнул конфликт — девушке не понравилось, что парень упал и уронил со стола вещи. Ее реакция была мгновенной — схватив подвернувшийся под руку нож, она обрушила удары на несчастную жертву. Потерпевшему вызвали скорую помощь, но, несмотря на все усилия врачей, через час он скончался.

По стечению обстоятельств, момент убийства попал на камеру — одна из участниц вечеринки развлекалась, снимая веселье на телефон, и попросту не успела остановить пьяную подругу. Видеозапись была выложена в интернет, и свидетелями убийства стали тысячи пользователей.