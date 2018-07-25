Ещё
В сервисе проката самокатов не появятся неэлектрические модели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сервисе проката самокатов не появятся неэлектрические модели 

Мои Черемушки 57 минут назад
Фото: Мои Черемушки
Генеральный директор компании «Делимобиль», являющейся оператором сервиса «Делисамокат», Леонид Сысоев сообщил, что компания не планирует пополнять свой парк неэлектрическими моделями, передает Агентство «Москва».
«Мы не планируем пополнять парк неэлектрическими самокатами. Мы хотим развивать комфортную езду», — подчеркнул Леонид Сысоев. При этом он добавил, что 70% пользователей «Делисамоката» берут технику в прокат для рабочих поездок, и людям может быть неудобно ездить на неэлектрических самокатах.
Сейчас самокаты распределены по 25 пунктам аренды в центре Москвы и за пределами Третьего транспортного кольца, в том числе в районе Черемушки возле станции метро «Новые Черемушки». Напомним, пилотный проект «Делисамокат» представляет собой систему краткосрочной аренды электросамокатов. Взяв напрокат электросамокаты, жители Москвы смогут комфортно и достаточно быстро перемещаться по городу, преимущественно на небольшие расстояния — до пяти километров.
Мои Черемушки: последние новости
Более 912 тысяч раз брали напрокат велосипеды в Москве во время ЧМ-2018 Секреты успешного бизнеса раскроют в Черемушках В Черемушках установят мировой рекорд сверхпроводимости
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину123
Крымский мост начал отделяться от Крыма613
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след191
Россиян спасут от увольнений93
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение