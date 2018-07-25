В сервисе проката самокатов не появятся неэлектрические модели 

Генеральный директор компании «Делимобиль», являющейся оператором сервиса «Делисамокат», Леонид Сысоев сообщил, что компания не планирует пополнять свой парк неэлектрическими моделями, передает Агентство «Москва».
«Мы не планируем пополнять парк неэлектрическими самокатами. Мы хотим развивать комфортную езду», — подчеркнул Леонид Сысоев. При этом он добавил, что 70% пользователей «Делисамоката» берут технику в прокат для рабочих поездок, и людям может быть неудобно ездить на неэлектрических самокатах.
Сейчас самокаты распределены по 25 пунктам аренды в центре Москвы и за пределами Третьего транспортного кольца, в том числе в районе Черемушки возле станции метро «Новые Черемушки». Напомним, пилотный проект «Делисамокат» представляет собой систему краткосрочной аренды электросамокатов. Взяв напрокат электросамокаты, жители Москвы смогут комфортно и достаточно быстро перемещаться по городу, преимущественно на небольшие расстояния — до пяти километров.