В сервисе проката самокатов не появятся неэлектрические модели

«Мы не планируем пополнять парк неэлектрическими самокатами. Мы хотим развивать комфортную езду», — подчеркнул Леонид Сысоев. При этом он добавил, что 70% пользователей «Делисамоката» берут технику в прокат для рабочих поездок, и людям может быть неудобно ездить на неэлектрических самокатах.