Ещё
Москалькова: Россия и Беларусь уверенно продвигаются по пути интеграции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москалькова: Россия и Беларусь уверенно продвигаются по пути интеграции 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Российская Газета
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ:
— В Беларуси нет пока института уполномоченного по правам человека, но есть мандат специального докладчика в Совете по правам человека ООН. Республика активно консультируется и с другими международными организациями в области защиты прав человека. Я с удовольствием вспоминаю годы работы в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, внимательно слежу, как развивается Союзное государство и его законодательная база. Россия и Беларусь тесно взаимодействуют на международной арене. С таким большим потенциалом сотрудничества наши страны будут уверенно продвигаться по пути интеграции, в том числе в правозащитной сфере.
Российская Газета: последние новости
"Почта России" поднимет зарплаты сотрудникам Как решить проблему кадрового дефицита в сельском хозяйстве Юрист из Новосибирска наладил производство "сибхамона"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину123
Крымский мост начал отделяться от Крыма613
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след191
Россиян спасут от увольнений93
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение