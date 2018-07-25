Москалькова: Россия и Беларусь уверенно продвигаются по пути интеграции 

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ:
— В Беларуси нет пока института уполномоченного по правам человека, но есть мандат специального докладчика в Совете по правам человека ООН. Республика активно консультируется и с другими международными организациями в области защиты прав человека. Я с удовольствием вспоминаю годы работы в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, внимательно слежу, как развивается Союзное государство и его законодательная база. Россия и Беларусь тесно взаимодействуют на международной арене. С таким большим потенциалом сотрудничества наши страны будут уверенно продвигаться по пути интеграции, в том числе в правозащитной сфере.