Акция «Донорская суббота» пройдет в Щукине 28 июля 

В отделении переливания крови городской клинической больницы № 52 района Щукино 28 июля состоится очередная акция «Донорская суббота». Доноров ждут с 08.30 до 12.00.
— Ждем доноров всех групп крови, кроме четвертой. Приниматься будет только цельная кровь. Регистрация в Москве и Московской области не требуется, с собой нужно иметь паспорт гражданина РФ. Доноров тромбоцитов ждем в будние дни, — отметили в пресс-службе ГКБ № 52.
Прием доноров будет осуществляться по адресу: ул. Пехотная, д. 3, корп. 1, 3-й этаж (м. «Октябрьское поле»).
Фото: ГКБ №52.