Ещё
Участники янтарного кластера будут получать госсубсидии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники янтарного кластера будут получать госсубсидии 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Янтарный промышленный кластер Калининградской области будет базироваться на трех площадках: Калининградском янтарном комбинате в поселке Янтарный, производстве «Емельянов» в поселке Коврово и студии «Дарвин» в Калининграде. Организационная работа по созданию кластера завершена, документы находятся на утверждении в министерстве промышленности и торговли РФ. Об этом сообщил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин. Участники кластера будут получать субсидии от государства по программе импортозамещения. Агентом выступит правительство Калининградской области. Кроме того, компании расширят свои возможности для выхода на внешние рынки. «Одно дело, когда на рынок самостоятельно выходит частная компания, другое — когда под эгидой государства. Проводя переговоры с иностранными партнерами, мы знаем, что они больше доверяют предприятиям, представленным от кластера», — пояснил гендиректор. Организаторы рассчитывают, что участниками янтарного кластера будут предприятия, занимающиеся производством не только ювелирных изделий, но и косметики, медицинской и химической продукции. На сегодняшний день кластер объединяет более 30 компаний. Напомним, что в правительстве Российской Федерации обсуждается вопрос о лицензировании сбора янтаря в море.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На Южном Урале экс-директор образовательного центра пойдет под суд за премию в 18 миллионов рублей и iPhone По делу о госизмене в ЦНИИмаш арестован второй фигурант «Нельзя выдавать за общественное мнение одну лишь информацию из соцсетей»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину123
Крымский мост начал отделяться от Крыма613
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след191
Россиян спасут от увольнений93
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение