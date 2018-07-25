Участники янтарного кластера будут получать госсубсидии

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На Южном Урале экс-директор образовательного центра пойдет под суд за премию в 18 миллионов рублей и iPhone

По делу о госизмене в ЦНИИмаш арестован второй фигурант

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