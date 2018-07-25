Участники янтарного кластера будут получать госсубсидии 

Янтарный промышленный кластер Калининградской области будет базироваться на трех площадках: Калининградском янтарном комбинате в поселке Янтарный, производстве «Емельянов» в поселке Коврово и студии «Дарвин» в Калининграде. Организационная работа по созданию кластера завершена, документы находятся на утверждении в министерстве промышленности и торговли РФ. Об этом сообщил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин. Участники кластера будут получать субсидии от государства по программе импортозамещения. Агентом выступит правительство Калининградской области. Кроме того, компании расширят свои возможности для выхода на внешние рынки. «Одно дело, когда на рынок самостоятельно выходит частная компания, другое — когда под эгидой государства. Проводя переговоры с иностранными партнерами, мы знаем, что они больше доверяют предприятиям, представленным от кластера», — пояснил гендиректор. Организаторы рассчитывают, что участниками янтарного кластера будут предприятия, занимающиеся производством не только ювелирных изделий, но и косметики, медицинской и химической продукции. На сегодняшний день кластер объединяет более 30 компаний. Напомним, что в правительстве Российской Федерации обсуждается вопрос о лицензировании сбора янтаря в море.