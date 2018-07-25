Россиянам могут разрешить покупать больше спортивного и охотничьего оружия

Авторами поправок в Закон «Об оружии» стала группа депутатов Государственной Думы во главе с Председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым

Инициатива, как отмечается в пояснительной записке, направлена «на развитие оружейной отрасли в Российской Федерации , поддержку отечественных производителей гражданского оружия и патронов к нему, а также уточнение оснований приобретения гражданами Российской Федерации гражданского огнестрельного длинноствольного оружия».

Перед внесением законопроект прошел экспертное обсуждение с представителями оружейной отрасли, мнение которых парламентариям было «очень важно», подчеркивал Василий Пискарев.

Парламентарии, в частности, предлагают увеличить максимальное число единиц охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, которые может приобрести российский гражданин, с пяти каждого из перечисленных видов (как сейчас) до десяти. Действующее ограничение на количество приобретаемого россиянами спортивного и охотничьего оружия авторы законопроекта называют «необоснованным».

«Указанное нововведение позволит увеличить продажи гражданского длинноствольного оружия без ущерба общественной безопасности, что даст возможность производителям дополнительно реализовать порядка 100 тыс. единиц оружия (незначительное число относительно общего количества гражданского оружия, находящегося у граждан (около 6,3 млн)», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, граждане «смогут использовать магазины большей емкости для учебных и тренировочных стрельб и участия в соревнованиях не только со спортивным, но и с охотничьим оружием, использование которого предусмотрено правилами соответствующих стрелковых видов спорта».

Также поправками предлагается уточнить понятие «ремонта гражданского огнестрельного оружия и его основных частей». Депутаты хотят разрешить владеющим оружием гражданам «передавать его в ремонт не только производителю оружия, но и юридическим лицам, имеющим соответствующую лицензию».

«Данное нововведение послужит действенной поддержкой малого и среднего бизнеса», — мотивируют необходимость поправки законодатели.

Напомним, ранее ГД приняла закон, который наделяет граждан РФ, являющихся владельцами гражданского огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и имеющих разрешение на хранение и ношение этого оружия, правом производить самостоятельное снаряжение патронов к нему для личного использования. Он подписан Президентом РФ.

Необходимость принятия инициативы связана с тем, что «из‑за введенных санкций обострилась проблема доступности патронов к огнестрельному оружию», отмечали авторы инициативы.