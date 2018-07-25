А девочка созрела, или Как Иванка решила, что «все в дом». В Белый дом

В Белый домГоворят: пусть у папы будет все хорошо, а у меня — как у папы. А у папы как: деньги есть, а бизнеса-то как бы и нет. Потому что если бизнес мешает работе, верьте не верьте — следов не найдете. Если вы, конечно, не советник президента США и не — по совместительству — его дочь. Ей сам бог велел по этим стопам идти. Тем паче, что один раз они уже привели ее в Белый дом. А теперь она решила, что все в дом и никаких дел на стороне. Иванка Трамп отказывается от своего фирменного бренда. Президент ее компании Абигейл Клем уже объявила сотрудникам, что лавочка закрывается.

Ювелирные украшения, обувь, одежда и прочие дамские штучки. Отныне все это не имеет с Иванкой ничего общего. Так что, больше никаких глупых вопросов типа «Иванка Трамп — это человек или вещь?». Или: а сколько стоит Иванка Трамп? И самое, наверное, обидное, прежде всего, для мужа: хорошо ли на мне сидит Иванка Трамп? Ведь она здесь сидит не как аксессуар и не просто как женщина, а как госслужащий, хоть и без зарплаты.

Как пишет The Wall Street Journal , несколько месяцев она только тем и занималась, что взвешивала все «за» и «против». То-то ее было не видно и не слышно. Все уже волновались, не случилось ли что. Известно же, что «комендант» Белого дома генерал Джон Келли со своими казарменными привычками пытался, ладно мужу ее, но даже ей ограничить доступ к телу. Думали, «бедная девочка». «А девочка созрела». Потому что — не бедная. Может позволить себе порадеть родному государству и бесплатно.

Еще в апреле 2017-го ее состояние оценивали в 740 миллионов долларов. А за год она вполне могла и округлить его. В одном только Китае у нее 35 торговых марок. Кстати, что с ними будет — пока неизвестно. Зато известно, что станет с нею. «После 17 месяцев в Вашингтоне я не знаю, когда я вернусь к бизнесу и вернусь ли вообще, но я знаю, что в ближайшем будущем я сосредоточусь на работе, которую я делаю здесь, в Вашингтоне», — заявила Иванка в стиле Сократа. Он ведь тоже определенно знал только то, что он ничего не знал определенно. А формулировка «сосредоточусь на работе в Вашингтоне», читай на отца — это и есть выбор в пользу неопределенности.

Хотя надо очень сильно верить в его политические перспективы, чтобы отважиться на такое «дочернее предприятие». Но, с другой стороны, «кто, если не я» (могла она подумать, когда эта мысль еще была актуальной). А сейчас президентский рейтинг Дональда Трампа достиг самой высокой отметки. Его поддерживают под 90 процентов республиканцев. Так что Иванка для «самоотречения» выбрала очень удачный момент. Гены.

Это тоже — сильный маркетинговый уход. В США ее коммерция все равно идет ни шатко — ни валко: крупные ритейлеры отказываются брать ее товары из-за того, что папина дочка. В администрации ее все равно подозревают в конфликте интересов по той же причине. А так — она папина дочка без «б». То есть без бизнеса. Что же касается товара, что уже в продаже, то после такой новости он становится раритетным, поскольку финальным. Со всеми вытекающими отсюда наценками. Так что Иванка еще какое-то время сможет поработать на папу без зарплаты. Главное, чтобы у папы было все хорошо.

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