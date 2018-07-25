Минобороны рассекретило финансовые документы прошлого: зарплатам русских военных завидовал Наполеон

Стало известно, сколько получал генерал екатерининской эпохи, и на что мог рассчитывать, подбивший фашистский танк

Минобороны рассказали, сколько получал генерал екатерининской эпохи и на какую сумму мог рассчитывать боец за подбитый танк фашистов. Уникальные экономические сведения раскрыли в Центральном музее Вооруженных сил России . Теперь известно во сколько обходилось содержание офицера русской императорской казне и сколько зарабатывал красноармеец, сбивая немецкие бомбардировщики над Москвой осенью 1941-го.

Об этом рассказывает эксклюзивная выставка, посвященная столетию финансовой службы Вооруженных сил нашей страны. «КВ» внимательно изучил работу отечественных военных финансистов разных лет.

За стеклом — зеленые, расшитые красным бархатом с серебристыми императорскими вензелями мундиры. Рядом — шпага с золоченым эфесом и россыпь серебряных монет, тут же — записная книжка испещренная цифрами. Все это эксклюзивные экспонаты, рассказывающие о первых военных финансистах нашей страны. Точкой отсчета их появления принято считать инициативу Петра Великого. В 1700 году реформатор собрал статных офицеров в золоченных мундирах и объединил их в Кригс-комиссариат — первый финансовый орган российской армии. Их обязанностью было следить за военными расходами в армии. Эта коллегия военных казначеев дала экономическую возможность победить Шведского короля в Северной войне. Позже петровский Кригс-комиссариат влился в Военную коллегию.

— Документы XVIII века, регламентирующие финансовую работу в армии, дошли до наших дней, — рассказывает начальник научно-экспозиционного отдела музея Вооруженных сил России Владимир Семченко. — И не просто дошли, а с незначительными поправками используются и в наши дни.

Одно из достижений финансовой службы тех лет — внушительные зарплаты офицеров. Например, генерал мог рассчитывать на 600 тысяч рублей в год. В переводе на современные деньги — это 351 миллион. Понятно, что на русскую службу буквально выстраивались в очередь знаменитые и перспективные воины со всей Европы. Так, будущий император Франции Наполеон Бонапарт едва не стал русским артиллеристом — настолько прекрасным показалась ему материальная обеспеченность в Российской Императорской армии.

Позже Бонапарт отплатит России в прямом смысле той же монетой: русские солдаты и офицеры, плененные под Аустерлицем в 1905 году, по велению Наполеона получали жалование по штату французской армии. Тогда зарплата военного в республике была выше российской в полтора раза. После многие неохотно покидали Францию.

Однако истинным «папой» финансовой службы принято считать специальный поезд финансового отдела при Реввоенсовете. Согласно приказу № 135 от 22 октября 2018 года этот поезд колесил фронтам Гражданской войны и прямо с вагона могли раздавать денежное довольствие бойцам. Эта дата и является Днем рождения военных казначеев нашей страны.

Экспозиция в Центральном музее Вооруженных показывает как выглядели первые военные финансисты: гимнастерка с огромным революционным красным бантом или кожаная куртка. В центре дубового стола — стальной сейф. Внутри — пачки дореволюционных денег, рядом высокий охранник-матрос.

На выставке можно увидеть и уникальный документ — ведомость доплат за безупречную службу рядовых красноармейцев и краснофлотцев. Так отличники политической и боевой могли получить до 200 рублей сверх жалования.

Еще одна экспозиция буквально пропахла порохом. На стендах уникальнейшие документы периода Великой Отечественной войны. Например — платежные ведомости. Подбил танк — получи 500 рублей. Сбил самолет? Можешь рассчитывать на тысячу целковых. Не забывали и о тыле: за каждый «оживленный» танк платили по пять тысяч рублей.

Разумеется, советский солдат беспощадно бил врага не за звенящую монету. Тем не менее, такие поощрения помогали выжить их родным — обычно эти деньги бойцы отправляли домой.

Конечно, военные финансисты в окопах не сидели. Однако, их фронт работ тоже был сложным и опасным. Ежедневная напряженная работа тоже в итоге вылилась в героическое достижение — казначеи в погонах смогли сэкономить 50 миллиардов рублей. При том, что общий ущерб от Великой Отечественной составил 679 миллиардов. Однако, главное их достижение за годы войны — цены на все виды товаров. Они так и остались на довоенном уровне. Такую крупную победу перед неизбежной инфляцией больше никто в мире одержать не смог.