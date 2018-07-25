Объем мусора, собранного из урн Канавинского района в июле, составил 67 кубометров

Чистоту территорий Канавинского района проверила 25 июля комиссия по благоустройству. В состав комиссии вошли руководители управления коммунального хозяйства и благоустройства, подрядных организаций, отвечающих за покос травы, обслуживание территорий микрорайонов, а также домоуправляющей компании Канавинского района. Комиссия проинспектировала придомовые территории микрорайонов Мещерское озеро, Гордеевский и Ярмарка, где проверила работу подрядчиков по скашиванию травы и уборке дорожного покрытия.

По словам исполняющего обязанности главы Канавинского района Михаила Шарова, комиссия увидела «потемкинские деревни»: работа есть, а результата нет. «А результат должен быть всегда один — чистота и комфорт на улицах и дорогах Канавинского района», — заявил Шаров.

Согласно информации управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района, с 1 по 25 июля 2018 года из урн было убрано 67 кубометров мусора. В этот же период в круглосуточном режиме работали 32 единицы специализированной техники и три трактора МТЗ, оснащенных навесным оборудованием для скашивания травы.