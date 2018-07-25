Теперь станет известно, кто же действительно чеченец

Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта. При этом исходил из того, что лучше активно влиять на содержание проекта, чем со стороны вздыхать после его принятия.

Я ознакомился с документом. Вижу, что желающему изучать родной язык и любящему его не чинятся никакие препятствия. Истинный патриот своего народа, своего родного края никогда не откажется от языка своих предков и родителей!

А того, кто считает, что ему не нужен чеченский, татарский, аварский язык, никто не заставит силой изучать его. Он, наоборот, с гордостью станет заявлять, что без акцента говорит на русском и английском, но не владеет родным языком, не зная, что таким образом обесценивается в глазах собеседников.

Что касается конкретно чеченского языка и чеченского народа, то теперь станет известно, кто же действительно чеченец.

Не может быть русским тот, кто не любит, не ценит и не гордится русским языком. Точно так же нельзя считать чеченцем того, кто завтра придёт в школу с заявлением об отказе от языка Кунта-Хаджи Кишиева, Ташу-Хаджи Саясановского, Абузара Айдамирова, Ахмада Сулейманова.

Я считал бы самым большим и несмываемым позором для себя и детей отказ от языка, на котором говорили Ильяс Беноевский, Абдулхамид Кадыров и мой родной отец, Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров.

Поэтому ещё раз заявляю, что принятый закон не создаёт абсолютно никаких проблем тому, кто желает изучать язык. Каждый волен определиться — является он чеченцем, татарином, аварцем или нет.

Если же кто-то захочет порвать связи с языком и народом, обвиняя закон, то это его выбор, но закон тут не виноват.

Мы и до сих пор ни одного человека, будь он русский, татарин или чеченец, не заставляли против его воли изучать чеченский язык. Чеченский язык наравне с русским является государственным в республике. Это прописано в Конституции ЧР. И мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы один из государственных языков, каковым является чеченский, развивался, чтобы на нём выходили учебники, художественная литература, ставились спектакли, готовили телепередачи.

Более того, нами будут приняты исчерпывающие меры, чтобы он сохранился и среди диаспор в Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах.