В Одессе осквернили храм Московского патриархата

Как пишет одесское интернет-издание «Таймер» со ссылкой на данные служителей церкви, на записи с установленной на здании камеры видеонаблюдения засветились на момент правонарушения двое злоумышленников. Оба — молодые люди.