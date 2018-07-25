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В Одессе осквернили храм Московского патриархата
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В Одессе осквернили храм Московского патриархата 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Как пишет одесское интернет-издание «Таймер» со ссылкой на данные служителей церкви, на записи с установленной на здании камеры видеонаблюдения засветились на момент правонарушения двое злоумышленников. Оба — молодые люди.
Отметим, почетным президентом Национального университета «Одесская юридическая академия» является депутат Верховной Рады Сергей Кивалов, входящий во фракцию Оппозиционного блока в украинском парламенте. Храм святой мученицы Татьяны был построен при непосредственном участии парламентария и принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.
Дело уже взяли на контроль правоохранительные органы, так как подобные, разжигающие рознь, надписи ранее появлялись на синагоге, отмечает издание. Также подобные надписи появлялись на торговых будках, где работают иностранцы.
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