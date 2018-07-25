В Самаре по федеральной программе обновили уже 30 км дорог

Работы завершены на 24 участках, расположенных на пр. Карла Маркса, улицах Ново-Вокзальной, Буянова, Кабельной, Чернореченской, Солнечной, Сергея Лазо, Литвинова, Симферопольской, Макаренко, Пугачевской и Свободы, Новокуйбышевском шоссе, в Ташкентском и Саратовском переулках. Также отремонтирована ул. Стара-Загора на отрезке от Советской Армии до Гастелло, а через неделю здесь планируется привести в нормативное состояние участок от ул. Ташкентской до Алма-Атинской протяженностью 1,1 километра.

Как рассказал заведующий сектором контроля за объектами ремонта автомобильных дорог и благоустройства МБУ Самары «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов, этот участок ул. Стара-Загора ремонтировали четыре года назад: «На проезжей части образовались трещины, колейность, местами есть просадка люков инженерных коммуникаций. Все это негативно влияло на безопасность дорожного движения. Многочисленные обращения жителей и предписания ГИБДД позволили включить эту часть дороги в перечень объектов, которые обновят в текущем сезоне по проекту БКД».

Сейчас почти весь проблемный участок отфрезерован. После удаления старого слоя покрытия проведут пролив битумной эмульсией и укладку свежего высокопрочного асфальтобетона толщиной не менее 5 сантиметров. За ночь вырабатывается до 1300 тонн смеси, которая доставляется с асфальтобетонного завода № 1, расположенного в 25 км от ремонтируемой дороги. Непрерывный подвоз обеспечивают 15 самосвалов. Также задействованы пять катков и один асфальтоукладочный комплекс. Специалисты подрядной организации выполняют основные виды работы в ночную смену, когда поток транспорта менее интенсивный, а днем приводят в порядок дождеприемные и смотровые колодцы. При этом дорогу перекрывают лишь частично, для автомобилей организовано реверсивное движение.

"Ремонт здесь проводился уже давно, поэтому кладки колодцев начали разрушаться, — рассказал мастер дорожного участка ООО «НПФ „XXI век“ Роман Попов . — В ходе ремонта все было восстановлено, очищено, система функционирует, в чем недавно мы смогли наглядно убедиться: когда был ливень, вода уходила и подтоплений проезжей части не было».

Неблагоприятная погода на прошлой неделе не дала возможности вести укладку асфальтобетона, но поскольку ранее ремонт велся опережающими темпами, сейчас нет отставания от графика. Кроме того, на этом участке подрядчик приведет в порядок примыкания дороги к перекрестным улицам. Как сообщили в администрации Самары, в ближайшее время планируется начать ремонт на улицах Лесной, Никитинской, Подшипниковой и в Гаражном проезде.

Роман Попов, мастер дорожного участка ООО «НПФ „XXI век“:

— Сейчас работа на объекте ведется строго по графику, хотя изначально мы шли с опережением, но коррективы внесли сильные дожди. Ремонт на этом участке улицы Стара-Загора планируем завершить через неделю. Поскольку дорога очень оживленная, на время проведения работ перекрываем ее лишь частично. Организовано реверсивное движение, так что автомобили могут проехать в любом направлении. В ночную смену, когда поток машин менее интенсивный, укладываем асфальт, а днем приводим в порядок дождеприемные и смотровые колодцы — заменяем крышки люков и решетки.