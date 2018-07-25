Тысяча и одна «течь», или Как заканчиваются сказки американского флота

Тысяча и одна «течь», или Как заканчиваются сказки американского флотаОщущение такое, что они об эти свои суперэсминцы разбивали одну и ту же бутылку шампанского. И оба раза игристое оказалось крепче. А может, женщины у них не только на борту, а в каждом отсеке и у каждого прибора. А крысы, наоборот, тут даже не появлялись. Должно же быть хоть какое-то объяснение у этих фатальных недоразумений. Сами-то они думают, что руки у них оттуда растут. И вроде бы обманули судьбу — второй корабль назвали хитрее. Не как первый, по имени всего этого класса — «Замволт». А гордо — «Майкл Монсур». В честь морпеха, что погиб в Ираке , накрыв собой гранату.

Но его полному металлическому тезке подвиг, видимо, не грозит. Он вновь накрывается сам собой. «Вновь» — это потому, что уже попадал под волну критики, когда в прошлом декабре вернулся на верфь через день после торжественного с фанфарами и широкой прессой старта заводских испытаний. Тогда «полетел» фильтр в энергосистеме. Штуковина, что бережет электронику от колебаний. Теперь уже всему миноносцу говорят: «заколебал ты». Ведь очередной конфуз случился с ним во время госприемки — не сдюжила силовая установка.

Один из двух главных двигателей «захлебнулся» по пути на военно-морскую базу в Сан-Диего, где «гордость американского флота» должна была показать все, на что способна. В смысле залпом из всех орудий. Но команду «Огонь!» решили отложить на неопределенное время, а то не ровен час загорится вместе с командой. А все потому, что не с того начали. Сразу с медных труб. «Самый большой», «самый дорогой», «самый мощный», «самый неуязвимый». Вот и сглазили. Не прошел ни огонь и даже ни воду.

Похоже, она ему противопоказана. Всякий раз подмачивает его репутацию. Ведь получается, что это он только с виду такой громадный, внушительный и непоколебимый. А внутри — это ранимое существо с тонкой настройкой и душевной организацией. А где тонко, там и рвется. Такое, конечно, со всеми бывает. На то они и испытания. Но здесь это не заканчивается и после них. Дебютный «Замволт», хоть и заступил на боевое дежурство, но уже дважды безвольной консервной банкой на буксире возвращался в доки. Он и сейчас на ремонте. И о нем даже не скажешь, что «анекдот ходячий», поскольку на ходу его толком никто не видел.

А его собрат ведь сделан по той же технологии «стелс». Что значит в море-океане искать его бесполезно. Они все равно как анекдот, содержание которого слишком хорошо известно, поэтому в компании достаточно просто назвать его порядковый номер, чтобы все поняли, о чем это. У «Майкла Монсура» на носу красуется цифра «1001». Как последняя ночь Шехерезады. И кажется, что сказки закончились. Но готовятся они спустить на воду еще 7 миллиардов долларов. Столько, по самым скромным оценкам, стоит такая посудина. Очередная зовется " Линдон Джонсон ".

Изначально ВМС США рассчитывали получить 32 корабля этого типа, затем снизили заказ до трех. Но может, и третий — лишний. У него уже что-то пошло не так, поскольку его планировали сдать еще в прошлом году, а все никак. Когда — неизвестно. Но одно точно. На шампанском они опять сэкономят. Оно осталось от первых двух.

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