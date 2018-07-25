Средний IQ вологодских школьников назвали эксперты 

Чуть меньше 100 баллов — средний IQ вологжан. Самых умных школьников в России и мире определили эксперты. Вологжане находятся в середине списка среди субъектов РФ.
Самые умные ребята живут в городах-миллионниках — Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени. Высокие показатели — больше 100 баллов — также у жителей Липецкой, Костромской и Калининградской областей.
Уровень интеллекта в 100 баллов обнаружился у школьников Карелии, Коми, Архангельской, Ивановской, Тульской, Саратовской, Самарской, Омской и Новосибирской областях, Чувашии.
Вологодские подростки набрали немногим меньше — 97.9. Примерно такие же показатели у ребят из Свердловской, Нижегородской областей, Пермского края, Татарстана, Башкортостана, Красноярского, Алтайского и Приморского краев.
Хуже всего прошли интеллектуальный тест в Якутии, Ставропольском крае, Иркутской и Калужской областях, республиках Марий Эл и республиках Северного Кавказа. Здесь школьники имеют в среднем уровень IQ в 95 баллов и ниже.