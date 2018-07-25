Главный экономист МВФ Морис Обстфелд уходит в отставку

По ее словам, работа Обстфелда по подготовке аналитических материалов «укрепила репутацию МВФ». «Сочетая строгий академический подход со способностью разбираться в сложных экономических проблемах и выдвигать убедительные аргументы в поддержку тех политических решений, которые были необходимы, Морис расширил тот вклад, который МВФ вносит в обсуждение политических проблем», — заявила Лагард, отметив, в частности, роль Обстфелда в подготовке ежегодных докладов «Всемирный экономический прогноз» (World Economic Outlook).