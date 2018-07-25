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Главный экономист МВФ Морис Обстфелд уходит в отставку
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Главный экономист МВФ Морис Обстфелд уходит в отставку 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Главный экономист Международного валютного фонда и руководитель его аналитического департамента Морис Обстфелд уходит в отставку в конце декабря, сообщил МВФ со ссылкой на директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.
По ее словам, работа Обстфелда по подготовке аналитических материалов «укрепила репутацию МВФ». «Сочетая строгий академический подход со способностью разбираться в сложных экономических проблемах и выдвигать убедительные аргументы в поддержку тех политических решений, которые были необходимы, Морис расширил тот вклад, который МВФ вносит в обсуждение политических проблем», — заявила Лагард, отметив, в частности, роль Обстфелда в подготовке ежегодных докладов «Всемирный экономический прогноз» (World Economic Outlook).
Обстфелд, профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли, занял пост главного экономиста МВФ в сентябре 2015 года. В 2014-2015 годах он входил в состав группы экономических советников при президенте США Бараке Обаме, а также консультировал центральные банки ряда стран мира.
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